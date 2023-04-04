酒窩整容失敗！她「雙頰長膿包」　徹底留疤毀容

▲女子貪小便宜，臉上留下永久疤痕。（圖／馬來西亞公共衛生部推特）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名27歲女性因羨慕別人擁有迷人的酒窩，想要透過整形手術來獲得酒窩，不過她卻貪小便宜，找上非專業人士在臉上動刀，結果導致她的雙頰發炎腫脹，甚至長出膿包、無法張口。儘管她事後找上醫生協助，但仍然在臉上留下永久性疤痕。

馬來西亞公共衛生部3日在推特上公開一起酒窩整形的失敗案例，並提醒民眾在進行任何醫美手術時，都應該尋求專業醫師的協助，千萬不要因為貪小便宜，造成無法挽回的後果。

該名27歲女性因為想要擁有酒窩，因此找人動刀進行酒窩整形手術，結果手術10天後，酒窩還沒得到，手術部位竟然就嚴重發炎，雙頰的手術位置分別腫成直徑5公分的膿包，嚇得她立刻就醫。醫師隨即替她進行局部麻醉，並清除臉部的2個大膿包，而經過3周的治療與恢復，女子的臉頰終於消腫，但卻也留下永久性疤痕。

馬來西亞公共衛生部表示，當事人在接受整容手術時，除了細菌感染之外，可能因為執行手術的人不夠專業，在手術過程中意外導致她的面部神經受損，才會引發炎症，造成臉部出血與腫脹。

官方也提醒民眾千萬不可以因為貪小便宜，就找非專業人士進行醫美手術，否則得不償失。從女子的修復照可以看到，雖然膿包已經消炎，但是雙頰卻仍留有一定深度的不自然凹陷。