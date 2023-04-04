　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

▲▼照片,相簿,舊照片。（圖／CFP）

▲男子在遺物中發現母親和岳父的情侶合照。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名出生在單親家庭的男子，從小就由母親獨自帶大，母親也從來不提自己的父親是誰。這名男子在24歲時認識了一名女子，兩人相戀多年後決定結婚，沒想到在幾年後母親去世時翻看照片，男子才發現自己跟妻子可能是同父異母的兄妹。

根據《鏡報》報導，美國一名29歲男子在Reddit上發文表示，自己從小就是由身為醫生的母親獨自照顧長大，她也從未透露任何關於父親的訊息，「我的成長並不艱難，總體來說過得很好，然而我媽媽拒絕談論我爸爸，我只知道他是一個身材高大的混蛋。」

男子接著說，自己24歲時在咖啡廳遇見了一名19歲的女子，兩人在見面聊天多次後迅速墜入愛河，和對方的家人也都相處得非常融洽，最後在交往5年後於去年結婚。不過，在籌備婚禮期間，男子的母親罹患癌症住進醫院，所以婚禮當天母親只能透過視訊遠端參與，而母親也在婚禮結束後一個月去世。

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲男子驚覺自己和妻子可能是同父異母的兄妹。（圖／CFP）

男子說，母親去世後他開始整理遺物，結果就找到了母親大學時期的相簿，「我翻看一下，注意到一些東西，我媽媽經常跟一個男人在一起，而這個男人就是我妻子的父親。」他告訴妻子後，兩人決定去找岳父談談。

沒想到岳父看到照片後說，他大學時期和照片中的女子約會，結果自己不小心讓對方懷孕，當時他無法接受，所以就拋下女子離開。男子就告訴岳父，照片中的女子是自己的母親。

男子在貼文中表示，他和妻子克服了最初的恐慌後，決定要繼續在一起，但目前沒有生小孩的想法，「我們要努力在一起，再也不提這件事，現在我們還不打算要孩子，一切順其自然吧！」

不過有許多網友留言提議，兩人應該要去做DNA鑑定，因為照片也不一定能證明什麼，「你應該要和岳父做親子鑑定，他也許根本不是你父親。」但多數人也認為，這是一個非常悲慘的故事，但也由衷祝福兩人，「很高興你們決定繼續在一起，大多數人都沒有辦法。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
田中千繪交往15年「不嫁范逸臣」原因曝光！　親揭感情現況
獨／盤子停車場「1小時140」！　市府出手了
門口在哪？兒童新樂園「排隊人龍曝光」　爸媽崩潰
快訊／荷蘭列車相撞出軌起火！　多人嚴重受傷
馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號
快訊／國1「貨櫃直立卡中線」！　2線道封閉回堵
白皙正妹穿比基尼「跪地CPR」！　身份是馬偕護理師
連假訂墾丁民宿　到場見「停業中」遊客傻眼
超商中千萬！她一看驚「在台積電門市」　工程師卻苦笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！車頭燈狂甩　羞認：小費拿更多

急墜13樓高「摔在路標桿上」刺穿慘死　法國滑雪客跌出纜車亡

荷蘭列車相撞出軌起火！至少載運50名乘客　多人嚴重受傷

俄羅斯沒收高官、國營企業高層護照　防叛逃洩密

酒窩整容失敗！她「雙頰長膿包」　徹底留疤毀容

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

抱膝驚覺「小腿不見了」　19歲烏克蘭女兵勇敢面對斷肢：不悔參戰

GPT-4會說謊！　「僱用人類」完成任務沒被發現

北海道滑雪場「發現人腳」挖出女屍！　她滑雪失足遭活埋2個月

威懾中國！　洛克希德馬丁：美軍1368億元合約　生產精準彈藥

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！車頭燈狂甩　羞認：小費拿更多

急墜13樓高「摔在路標桿上」刺穿慘死　法國滑雪客跌出纜車亡

荷蘭列車相撞出軌起火！至少載運50名乘客　多人嚴重受傷

俄羅斯沒收高官、國營企業高層護照　防叛逃洩密

酒窩整容失敗！她「雙頰長膿包」　徹底留疤毀容

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

抱膝驚覺「小腿不見了」　19歲烏克蘭女兵勇敢面對斷肢：不悔參戰

GPT-4會說謊！　「僱用人類」完成任務沒被發現

北海道滑雪場「發現人腳」挖出女屍！　她滑雪失足遭活埋2個月

威懾中國！　洛克希德馬丁：美軍1368億元合約　生產精準彈藥

百貨搶兒童節商機　新櫃、美食優惠、體驗活動衝一波

月老也頭痛 「憑實力單身」生肖TOP3

透天出租「不含牆」引熱議　房仲跳腳：月租2萬非2千

學生黨最愛！士林超高CP值丼飯　白飯、小菜、味增湯無限續加

上市25年、4代車型變革　TOYOTA「神鴨」Yaris量產破1000萬輛！

超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！車頭燈狂甩　羞認：小費拿更多

Mac銷量暴跌　外媒曝蘋果1月份已停止M2晶片生產

黨中央不滿「費芯」殺過頭　北市黨部一度考慮「提前民調」止血

鬧鐘忘記關！老公醒來「先抱狗哄睡」　正宮醋：我被擠下睡墊

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

台中馬尾妹深溝剷地瓜球　網友：前幾週特地跑去買！

國際熱門新聞

WWE、UFC宣布「合併」成立新公司

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

北海道滑雪場「發現1隻腳」　挖出女屍！

辣媽慘死！　竟是14歲女兒「買兇弒母」

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

中國氣球被擊落前　有能力回傳情報

奪命3P！他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死

南韓仁川電影院大火！　動員百人灌救

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

麥當勞愚人節推「1新品」　澳洲人怒了

黃介正：明年總統選舉是生死投票

威懾中國！　洛克希德馬丁獲美1368億元合約

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

菲律賓增4基地供美軍使用　一座距台僅400公里

更多熱門

相關新聞

威懾中國！　洛克希德馬丁獲美1368億元合約

威懾中國！　洛克希德馬丁獲美1368億元合約

知名武器製造商洛克希德馬丁3日表示，美國陸軍已簽署合約授權該公司生產聯合空對地飛彈（JAGM）以及地獄火飛彈，包括後續合約的總額可能上看45億美元（約新台幣1368億元）。

川普抵紐約為封口費案出庭　律師要求禁攝影

川普抵紐約為封口費案出庭　律師要求禁攝影

美媒：麥卡錫將在加州會晤蔡英文

美媒：麥卡錫將在加州會晤蔡英文

龍捲風襲美國11州逾32死　拜登宣布重大災難

龍捲風襲美國11州逾32死　拜登宣布重大災難

美房市衰退！　新落成「豪宅」卻創50年新高

美房市衰退！　新落成「豪宅」卻創50年新高

關鍵字：

遺物照片北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

Energy其實不只5人！「第6個成員」曾入圍金鐘獎

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

更多

最夯影音

更多
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面