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睽違50年！NASA重啟載人月球任務　首批4人名單出爐

▲NASA載人任務4人名單出爐，韋斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科奇（Christina Koch），以及來自加拿大太空局的漢森（Jeremy Hansen）。（圖／路透）

▲NASA載人任務4人名單出爐。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）睽違50年將重啟載人月球任務，首批4名太空人名單已於3日公布，這4名太空人將為歷史性的阿提米斯二號（Artemis II）近月飛行任務展開訓練，預計2024年11月起飛。

CNN報導，4名太空人分別為韋斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科奇（Christina Koch），以及來自加拿大太空局的漢森（Jeremy Hansen）。

今年47歲的韋斯曼是一位傑出的美國海軍飛行員與試飛員，2009年首度被NASA選為太空人。他先前已完成過一次太空飛行，2014年搭乘俄羅斯火箭「聯合號」（Soyuz）登上國際太空站，為期165天。此次任務他將擔任指揮官。

漢森同樣是47歲，此前他是一名戰機飛行員，2009年被加拿大太空局選為培訓太空人，他也是加拿大唯4位現役太空人之一，最近還成為首位負責訓練NASA新一批太空人的加拿大人。他將是首位到深度太空旅行的加拿大人。

葛洛佛是一名46歲的海軍飛行員，於2021年完成人生首次太空飛行，擔任太空探索公司（SpaceX）「飛龍號」（Crew Dragon）第二批載人飛行的駕駛員之一，在國際太空站待上6個月後返回地球。

科奇今年44歲，她是6次太空飛行的老手，包括2019年參與人類史上首次全女性太空行走，並保持女性單次太空飛行的最長紀錄，共在太空待上328天。她同時也是一名電機工程師，多次幫助NASA開發過不同任務所需的科學儀器。

阿提米斯二號任務將以阿提米斯一號唯基礎。阿提米斯一號任務是一次無人測試任務，讓NASA獵戶座太空船進行140萬英里的旅程，繞月後返回地球，任務於去年12月完成。NASA表示任務相當成功，並正在檢視蒐集到的所有資料。

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