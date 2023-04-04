百合陵園火化爐17年「沒燒過遺體」就報廢　中央追討4千萬補助款

▲百合陵園火化爐完工17年沒燒過一具遺體，如今報廢被中央追討4000萬補助款。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣頭城第五公墓（百合陵園）因為地點偏遠、無遺體冰櫃，導致火化爐完工17年來一次也沒用過。當年鎮公所向內政部爭取3900多萬元經費，但完工後無人使用，又不堪每年虧損200多萬元，決定關爐申請報廢。不過，火化爐一具遺體都沒燒化過，如今不僅監察院審計室要求鎮公所說明，連內政部都要追討近4000萬元工程款。

頭城鎮公所2003年、2005年陸續向內政部爭取3900多萬元經費，在2006年建成百合陵園，內有土葬區、納骨堂、火化場、靈堂及停車場等設施。不過，附近居民強烈抗議，認為火化場影響環境、造成空汙，且未取得聯外道路用地，所以完工後遲遲未啟用，淪為「蚊子館」。

鎮公所經與居民10年協調，加上縣府催促，總算在2015年正式啟用，本來預估一年可處理170件火化案件，每件收費3000元。不過，園內火化場沒有冰櫃，使用不便，加上位置偏遠、家屬仍以土葬需求居多，根本無遺體可火化，也無收入，每年虧損200多萬元，最後決定在2017年關爐封存。

2021年，頭城鎮公所向監察院審計室、內政府申請火化爐報廢，稱設施老舊，環保法規不斷變更，已不符合現代空汙標準與需求。不過，審計室發現，火化爐完工17年，竟然一具遺體都沒燒過，當即要求鎮公所說明原因。另外，內政部作為補助單位，也認為鎮公所拿補助卻未實際執行目的，要追討近4000萬的工程款。

對此，頭城鎮長蔡文益表示，這是他上任前的事，從頭到尾都未經手，直到收到內政部來文才知曉此事，將釐清細節後再向審計室、內政部提出說明。目前鎮公所已規劃將百合陵園轉型為納骨堂，盡可能利用空間。

▼百合陵園轉型納骨堂，仍有櫃位不足等窘境需要持續解決。