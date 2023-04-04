古代沒炸藥怎建隧道？70萬工人「潑水」挖開石山 　成建築奇蹟

記者蔡儀潔／陝西報導

沒有炸藥的中國古代，如何鑿山修棧道？漢中市博物館工作人員袁婧向《東森新媒體ETtoday》介紹，世界首個人工開鑿的通車隧道就在漢中，當時利用「火燒水激」的方法，耗工70多萬人，硬是在石山鑿出一條路。

▲棧道入口。（圖／記者蔡儀潔攝）

在中國古代，「棧道」是由官方出資出力建造，主用於戰爭，由於均是沿山沿水而建，容易被洪水摧毀，因此是屢廢屢建。

袁婧表示，古人會因地制宜修建棧道，類似現代高速公路和省道的概念，例如修閣可避風雨的「平梁立柱式」；供人通行的「千梁無柱式」，規模則相當於鄉民走捷徑而修鑿。

世界上最早用於通車的人工隧道是「褒斜棧道」，由於其北出可直逼長安，入南谷褒谷則可輕取川蜀，在軍事地理位置上，有進可攻、退可守的餘地，因此自古乃兵家必爭之地，例如曹操征伐張魯、楚漢相爭中的戰役「明修棧道、暗度陳倉」等均發生在這裡。

據史料記載，公元206年，劉邦在鴻門宴後被項羽封為漢王，離開關中時燒毀了子午道，以防追兵追擊，後來又聽從張良計策，燒掉了通往關中最為便捷的褒斜道，展現再也不會和項羽爭奪天下的態度，用來麻痹項羽。

劉邦在漢中休養生息、重整軍隊，並拜韓信為大將，之後一方面派少量士兵，假裝重修棧道；另一方面率領大軍，抄捷徑偷襲陳倉，成果瓦解三秦，佔領關中。

▲「石門」模型。（圖／記者蔡儀潔攝）

褒斜棧道最有名的是「石門」，直譯是在石頭中開個門，即現代「隧道」之意。不過，在東漢永平年間，火藥還並未被發明，因此採取的是「火燒水激」之法。

袁婧表示，「火燒水激」其實就是利用熱脹冷縮的原理，先用烈火灼燒岩石，在它最燙時澆冷水，後方的工人再用工具打碎石頭，如此不斷重複，最後是耗時3年、耗工70多萬人，硬生生在石頭上中開出長約16公尺、寬約4公尺、高約3.7公尺的隧道，可容納2架馬車並排通過，成為與長城、大運河齊名的中國古代第三大建築奇蹟。

▲珍貴的石刻目前被保存在漢中市博物館內。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，從東漢至明清，古人相機在「石門」內篆刻大量題詠和記事的石刻，僅內壁就有34件，例如大名鼎鼎的《石門頌》、《大開通》等，可以說是中國書法石刻的寶庫，然而在文化大革命期間，水庫修建選址於「石門」之上，千年「石門」沈入水下。