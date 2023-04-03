菲律賓新增4基地「供美軍使用」！最近距台灣僅400公里

▲示意圖，圖為美軍F-16戰隼戰鬥機。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓今天公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座基地位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。

法新社報導，菲律賓總統府新聞辦公室在聲明中表示，這4個地點被認為「合適且互利」。

美國與菲律賓多年前就已簽定共同防禦條約，今年2月，這兩個長期盟邦同意在菲國「戰略區域」擴大合作，試圖抗衡中國對台灣日益獨斷的行徑，以及中國在南海興建基地的行為。

菲美2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）已允許美軍使用5座菲律賓基地，後來增至9座，但在政府諮詢地方官員期間，另外4座的地點並未公開。

根據菲律賓總統府新聞辦公室聲明，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）批准美軍使用的基地有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。

位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地距離台灣僅約400公里。

第4座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。