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馬來西亞國會通過司法改革　廢除「強制死刑」

▲▼馬來西亞國會大廈。（圖／路透）

▲馬來西亞國會大廈。（圖／路透）

中央社

馬來西亞國會今天通過「2023年廢除強制死刑法案」三讀，廢除原本規定強制死刑的7項法令。大馬官員強調，這並不意味死刑不復存在，新法案旨在賦予法官更多裁量權。

新加坡聯合早報報導，「2023年廢除強制死刑法案」涉及的7項法令，包括刑事法典、1960年軍火法令、1971年軍火（增刑）法令、1952年危險毒品法令、1961年綁架法令、2010年商業策略法令，以及刑事程序法典。

根據新通過的法案，上述法令原本罪名成立的唯一刑罰是強制死刑的各項條文，法官如今擁有宣判被告死刑、至少30年和最長40年監禁，以及至少12下鞭笞等的裁量權。

大馬光明日報報導，在新法律下，法官可酌量判處謀殺罪犯死刑，或監禁不少於30年及不超過40年，另加鞭笞不少於12下的刑罰。

大馬東方日報報導，在不致死的罪行上，即1971年軍火（增刑）法令第3和3A條文，法庭只能判處監禁不少於30年、可延長至40年和鞭笞不少於12下。

大馬首相署（法律及體制改革）副部長藍卡巴星（Ramkarpal Singh）表示，死刑是一種不可逆轉的懲罰，未能有效遏制犯罪。

藍卡巴星強調，廢除強制死刑並不意味死刑不復存在，新法案主要是賦予法官裁量權，以依據罪犯的罪行作出適當判決，包括在認為必要時可判處死刑。

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