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美「龍捲風」狂掃11州已逾32死　拜登宣布重大災難！投入聯邦援助

▲▼阿肯色州小石城4月2日受龍捲風侵襲後的現況。（圖／路透）

▲阿肯色州小石城（Little Rock）4月2日受龍捲風侵襲後的現況。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國南部與中西部地區3月31日開始發生超過50起龍捲風，這場強烈風暴造成的死亡人數最新上修至32人，受影響的11州許多地區滿目瘡痍。此前，美國總統拜登宣布大片地區災情已屬「重大災難」，批准向阿肯色州與密西西比州提供聯邦政府援助與資金。

根據路透社報導，田納西州在周末的龍捲風災情中累計15人死亡，是罹難人數最高的州，曼非斯市（Memphis）1日發現2名兒童與1名成人喪命，麥克奈里郡（McNairy County）上修至9死。田納西州衛生局2日又宣布，其他三個郡又有3人因惡劣天氣死亡。

▲▼印第安納州沙利文郡（Sullivan County）4月2日空拍照可見，當地房屋在龍捲風災情中嚴重毀損。（圖／路透）

▲印第安納州沙利文郡（Sullivan County）4月2日空拍照可見，當地房屋在龍捲風災情中嚴重毀損。（圖／路透）

印第安納州自然資源部門表示，歐文郡（Owen County）麥考密克州立公園（McCormick's Creek State Park）露營地發現一對夫妻的2具遺體。加上稍早之前報導，在阿肯色州、伊利諾州、印地安納州、德拉瓦州、密西西比州與阿拉巴馬州多地龍捲風已經造成15人死亡、數十人受傷，數千棟建築物被毀。

美國海洋暨大氣總署（NOAA）國家風暴預報中心（National Storm Prediction Center）2日警告，達拉斯和沃思堡等德州北部與東北部地區將遭遇惡劣天氣，包含巨大冰雹、強烈陣風與「1到2次強烈龍捲風」等情況。達拉斯沃思堡國際機場2日下午因冰雹與猛烈風雨襲擊，被迫地面停飛數小時，航班延誤。未來幾天，從伊利諾州芝加哥往南到阿肯色州小石城，橫跨的中西部大部分地區都將出現上述類似天氣，甚至雷暴雨。

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