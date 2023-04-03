馬克宏5日訪問中國　法媒：聚焦俄烏衝突

▲法國總統馬克宏。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩3日宣布，應國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日至7日對中國進行國事訪問。

根據法媒報導，馬克宏可能在訪問期間警告北京，向俄羅斯提供軍事援助所帶來的災難性後果。法國認為，中國是唯一能對俄烏戰爭施加「直接」及「根本」影響的國家，有能力「改變規則」。

另外，歐盟日前也宣布，馬克宏將與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）共同訪中。