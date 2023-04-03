登《花花公子》成人雜誌封面　法國美女部長「露乳照流出」遭罵爆

▲法國政府一名女部長登上八卦成人雜誌《花花公子》（Playboy）遭到批評。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動年金改革，引發公眾激烈反彈與抗議之際，美女部長瑪琳•席亞帕（Marlene Schiappa）卻登上八卦成人雜誌《花花公子》（Playboy）封面，在12頁受訪內容中暢談女性、LGBT、墮胎權利。不僅遭受反對黨大力批評，法國女總理柏納（Elisabeth Borne）也認為時機不恰當。

▲席亞帕為《花花公子》拍攝的部分照片被媒體流出，小露乳溝。（圖／翻攝自推特）

根據CNN報導，席亞帕長期為女性權利倡議，2017年被任命為法國首位性別平等部長，成功推動一項性騷擾新法，若男性當街對女性吹口哨、騷擾或跟蹤而讓對方感到不適，即可當場處以罰款。她目前在馬克宏政府擔任社會經濟與社會團體事務部長。

▲席亞帕拍攝的《花花公子》封面照出現「爆乳」與「長裙」兩種不同版本。（圖／翻攝自推特）

然而，席亞帕身穿白色連身裙、小露乳溝的照片最近將登上《花花公子》法國版雜誌，引發政界同僚批評。據爆料，內頁還有她裸身裹法國國旗形象照，網路社群上甚至流傳出「爆乳版本」的封面照，但不排除是有心人士P圖造假。當期雜誌將於4月8日起發售。

法國將退休年齡從62歲提高到64歲的年金改革措施，引發多年來最嚴重的罷工和暴力抗議活動。綠黨女議員、女權運動人士盧梭（Sandrine Rousseau）向法媒BFMTV表達譴責，法國正處於社會危機，警察鎮壓問題，人民面臨生存難關，她認同女性可以自主選擇暴露身體，但仍得考慮社會背景，直批席亞帕「對法國人民的尊重在哪？」

▲法國總理柏納也認為時機不妥。（圖／路透）

BFMTV引述消息人士稱，總理柏納已經就登上雜誌封面一事致電席亞帕表示，此舉「並不恰當，尤其是在這個時期」。法國反對派領袖之一、2022年總統大選中以第三高票落敗的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）也砲轟，馬克宏接受兒童雜誌《Pif Gadget》訪問，他的部長則在《花花公子》中闡述執政理念，法國正在脫離正軌。

不過，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）則為席亞帕辯護，稱她是個「有性格的女性」，是一位勇敢的女政治家，「她的個性與風格與我不同，但我予以尊重。」批評聲浪延燒，席亞帕1日也在本人推特上回應，「捍衛女性掌控自己身體的權利，是每分每秒、無所不在得的。那些詆毀者和偽君子我無意冒犯，但在法國，女性是自由的。」