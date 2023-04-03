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瓦格納首腦稱已攻佔巴赫姆特　烏克蘭反駁：烏軍未敗！

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲ 巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦稱，他的部隊已掌控烏東城市巴赫姆特主要市政大樓，因此「在法律意義上」俄國已占領這座城市；然而，烏克蘭反駁說，烏軍仍握有巴赫姆特。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在臉書（Facebook）表示：「敵軍並未停止攻擊巴赫姆特（Bakhmut）。然而，烏克蘭戰士英勇守住這座城市，擋下敵人多次進攻。」

綜合法新社和路透社報導，俄國瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）之前在通訊軟體Telegram寫道：「從法律意義上來說，巴赫姆特已被（俄方）占領。敵軍目前集中在西部地區。」

這則貼文附帶的影片顯示，普里格津手持一面俄羅斯國旗，上頭寫著俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的名字。堅定支持俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的塔塔爾斯基昨天在俄國第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）的咖啡館爆炸事件中喪生。

普里格津說：「占領市政廳和整個市中心的部隊指揮官將升起這面旗幟。」

普里格津說，瓦格納集團成員奪下了巴赫姆特，因此「從法律意義上來說，這是我們的了」。

普里格津3月20日聲稱，這座城市有70%由瓦格納部隊把持。巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。

俄烏雙方在巴赫姆特都投入了大量的人力與資源，儘管分析人士認為這座城市幾乎沒有戰略價值。

烏克蘭說，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，被俄軍圍困數月的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。

澤倫斯基在夜間影片演說中表示：「感謝在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）和巴赫姆特作戰的烏克蘭士兵。尤其是巴赫姆特，那裡戰況特別激烈。」

數月來，俄軍一直試圖包圍和占領巴赫姆特；在俄國1年多侵烏之前，巴赫姆特有7萬居民。

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