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辣媽遭棄屍垃圾車！　竟是14歲女兒「花13萬買兇弒母」只為男友

▲▼ 俄羅斯少女買兇弒母。（圖／翻攝自aif.ru）

▲ 俄羅斯14歲少女（右）買兇弒母（左）。（圖／翻攝自aif.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起恐怖事件，一名單親媽媽遭人殺害，遺體被塞進床墊中棄屍垃圾車，未料竟是她14歲的女兒聯手15歲的男友，花35萬盧布（約新台幣13.7萬）雇用殺手弒母，只因母親反對她和男友的戀情。

綜合俄媒及《每日星報》報導，38歲房地產經紀人安納塔西亞（Anastasia Milosskaya）的遺體於3月26日尋獲，被包上塑膠袋後塞進床墊，丟棄於莫斯科巴拉希哈（Balashikha）一輛垃圾回收車裡。

調查人員指出，她是在2天前返家後遭人毆打後勒斃，幕後主使是她14歲的女兒，聯手15歲男友花費35萬盧布，雇用另外2名未成年青少年，殺害自己的親生母親，4人年齡都在14至17歲之間，面臨最高10年監禁。

據信少女男友過去和這對母女同住，但安納塔西亞認為女兒男友對她造成負面影響，要求少年搬離她們的公寓，女兒疑似因此心生不滿，買兇謀殺母親，還打算靠母親3萬英鎊（約新台幣112萬）的積蓄過活。

調查人員認為，這對情侶開門讓2名殺手進入公寓，並在現場旁觀他們攻擊安納塔西亞，2天後才重回現場處理遺體，用臨時改造的擔架抬到屋外，丟進附近垃圾車，隔天被警衛發現。

消息人士認為，獨力撫養女兒的安納塔西亞一直努力想改善女兒的生活，然而少女友人透露，「她母親是個愛她的好人，但她說過很多次她恨媽媽」。少女祖母則指控，孫女是受到男友影響才會走歪。

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