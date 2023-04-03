最年輕女總理將下台　芬蘭大選變天！馬林「開趴熱舞」爭議後敗選

▲芬蘭總理馬林領導的社民黨在2023年4月議會大選中落敗，她也將卸去總理一職。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

37歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）不僅是少見的女性元首，也是全球最年輕國家領導人，然而，芬蘭議會大選最新結果出爐，馬林領導的社會民主黨（SDP，下稱社民黨）敗給將占據最多席次的國家聯合黨（NCP，下稱聯合黨）。曾陷入「開趴熱舞」爭議風暴的馬林2日承認敗選，將結束她2019年以來的總理任期。

▲現年37歲芬蘭總理馬林2019年上任時是全球最年輕的總理。（圖／路透）

根據CNN與BBC報導，芬蘭保守派領導人歐爾波（Petteri Orpo）所屬的聯合黨2日在議會選舉中獲得20.8%選票，領先了右翼民粹主義的芬蘭人黨（The Finns）與現任總理馬林所屬的中間偏左路線的社民黨。芬蘭人黨獲得破紀錄的20.1%選票，社民黨則獲得19.9%支持。共計200席次中，聯合黨、芬蘭人黨與社民黨估計各將分配到48席、46席與43席。

▲芬蘭自由保守主義政黨「國家聯合黨」領袖歐爾波（Petteri Orpo）有望成為下任總理。（圖／路透）

敗選後，馬林在對黨員的演說中提到，社民黨比過去多取得7席，「我們獲得了支持，我們（在議會）得到更多席次。這是一個了不起的成就，即使我們今天沒有成為第一大黨。」隨著聯合黨試圖首次籌組聯合政府，53歲的歐爾波有望成為下一任總理。他誓言，未來就任總理後將「修復芬蘭」（fix Finland）與改善經濟，「我認為芬蘭人想要改變」。

▲馬林3月10日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面並一同參觀了紀念牆，向陣亡烏軍致敬。（圖／路透）

馬林在34歲上任當時是世界最年輕的總理，被全球粉絲追捧為千禧世代進步的領導人新榜樣，並且推動芬蘭加入北約（NATO），不過，她也因為2022年被曝光在私人派對中喝酒、甩髮跳舞的影片，以及政府公共支出等問題，在國內受到部分批評。歐爾波指責，馬林就任以來芬蘭公債已經超過7成GDP，削弱了經濟彈性，俄烏戰爭導致的歐洲能源危機更對芬蘭造成沉重打擊，生活成本升高。