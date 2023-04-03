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川普今飛紐約　出庭後發表談話！法院周邊封路「防國會暴動重演」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普預計4日前往法院接受傳訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普涉嫌於2016年大選前向A片女星支付封口費掩蓋婚外情，面臨刑事指控，當地4日（台灣時間5日）將在曼哈頓出庭。他預計前一天抵達紐約，隔天赴法院投案，開庭結束返回佛州後發表談話。為防止民眾示威造成混亂，川普大廈及法院周邊2日起便封路管制，警方嚴陣以待，以免國會暴動重演。

綜合《紐約時報》及《路透社》，川普將為出庭在紐約停留2天1夜，預計當地3日自佛州飛抵紐約，在他過去居住的川普大廈（Trump Tower）別墅過夜，4日前往曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室投案，下午在曼哈頓刑事法院大樓接受傳訊，由法官莫城（Juan Merchan）審理。他將被採集指紋，可能還會被拍照。

目前不清楚川普現身紐約是否會引發大規模示威，他雖是土生土長的紐約人，但家鄉支持度並不高。執法官員及專家未對川粉或抗議者集會發出警告，不過紐約市官員及警方已經做好準備。紐約市警察局（NYPD）稱未接獲任何可信威脅，但川普大廈周圍街道2日便設置路障，法院附近也實施封路。

紐約法院發言人查爾芬（Lucian Chalfen）2日表示，法院官員正與地方、州及聯邦執法部門合作，包括美國特勤局，以確保法庭、周邊地區及該市所有法院安全，並稱他們「過去2周以來一直處於高度戒備狀態」，4日下午最高法院在中央街100號刑事法庭的所有庭審皆休庭，以減少人流量。

另一方面，川普辦公室2日聲明，他在傳訊結束後將返回佛州海湖莊園，當晚發表談話。顧問米勒（Jason Miller）透露，這場談話將展現川普有多熱血，「川普總統非常有膽量，非常強大，能夠感受到身後所有人的支持。」

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