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紐約時報：陸「借鏡俄烏之戰」　提前為攻台做準備

▲▼普習會,普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲《紐時》分析，中國大陸企圖借鏡俄羅斯在俄烏戰爭中失敗的點，來完善攻台計畫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

《紐約時報》報導，俄烏戰爭爆發後，遠在數千英里外的北京當局其實就已開始「研究」這場戰役，從武器、軍隊力量、情報、補給線到核武，企圖透過借鏡俄烏經驗，來為攻台的「潛在戰爭」提前做準備，尤其是中國大陸的軍事分析專家可能早已仔細研究了戰術。俄烏之戰被當作是中國大陸的「實驗場」，讓他們得以從雙方的成功與失敗經驗中吸取教訓。

《紐時》指出，有近100篇的中國大陸研究論文與媒體報導提到大陸軍事專家對於俄烏戰爭的評估，例如著眼於共軍研發的超音速導彈，並分析俄軍是如何利用這些武器摧毀烏克蘭的彈藥庫或是燃料庫。同時，軍事專家也研究了烏軍如何透過星鏈來規避俄羅斯的訊號屏蔽，同時警告中國應該迅速開發類似的低軌道衛星系統，才能在戰爭中擊敗對手。

也有分析指出，俄羅斯總統普丁透過展示核武嚇阻西方國家不得介入俄烏戰爭，獲得一定效果，受此鼓舞，大陸也可能繼續擴大核武研發計畫。

北京國防大學教授孟祥青少將1月曾在《光明日報》撰文指出，烏克蘭提供了「對於未來可能發生的世界大戰的新認知」。他還特別提到俄國的核武威嚇戰略，確實起到了讓北約不敢直接參戰的作用。

美國五角大樓官員則表示，俄軍的攻略不斷遇到麻煩，而這也是對中國的嚴厲警示，讓他們了解不能貿然向台灣開戰。

▲▼共軍,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，開戰至今，俄軍不斷受到彈藥短缺以及情報錯誤的影響，導致進攻速度停滯、士兵傷亡慘重。對此，也有部分大陸的軍事分析專家直言不諱，俄羅斯的最終結果恐怕不甚樂觀。由中國重大軍事技術開發機構所出版的雜誌報導稱，「當我們考慮跨海、奪島或是進行其他充滿危險的行動時，中國必須為類似的挑戰做好萬全準備。」

與此相反，也有專門研究解放軍的外國專家指出，俄羅斯在俄烏戰爭中的失敗與錯誤，最終也有可能增強陸方攻台的信念，因為中國的官方國防預算高達2250億美元（約新台幣6兆8911億元），幾乎是俄羅斯的3倍，中國大陸龐大的製造與技術能力則意味著，他們可以生產大量先進的無人機以及俄軍缺乏的其他武器。

▲▼共軍,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

部分中國專家指出，俄國攻勢遲遲沒有進展的原因之一是未能調度足夠的步兵部隊，而這也代表，中國應該保持強大的地面部隊，即使是在擴大海空軍力的同時，也應該確保地面部隊的兵力足夠。從俄羅斯的經驗可以看到，一個大國必須保持合理規模的地面部隊，否則將失去在戰場上的優勢。

此外，美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）指出，俄羅斯無法擴展不同的軍事行動，部分原因是缺乏情報共享與協調，因此中國現在可能還會嘗試進行一些規模更大且更複雜的演習。

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