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陸大媽舉擴音器「狂吼日本警察」：抗議侵犯人權　8秒失控影片瘋傳

記者趙蔡州／綜合報導

日本推特近日瘋傳一支「迷惑行為」影片，內容是一位中國大媽拿著擴音器，對著日本警察不斷大喊「抗議」、「侵犯人權」等語，8秒影片分享不到一周，就吸引超過4百萬人次觀看，引發各國網友熱議。

一個專門分享日本各種奇聞趣事的Twitter帳號「大学生のきしょいストーリー」3月29日上傳該「迷惑行為」影片。可以看見一名中國大媽手上拿著擴音器，不斷對著眼前的日本警察大喊「抗議」、「侵犯人權」，情緒激動之下還舉起手指狠狠指著警員的鼻子，警察則是一臉無奈地看著大媽，直到影片結束。

▲▼中國大媽大鬧日本！ 惡意挑釁警察、還大吼「要人權」。（圖／翻攝自推特）

▲中國大媽對日本警察大吼「抗議」、「侵犯人權」。（圖／翻攝自推特）

影片分享至今不到一周，就吸引超過4百萬人次觀看，還被網友轉貼到YouTube、臉書等平台，有網友說，「警察脾氣真好」、「不能直接逮捕她嗎，警察真是辛苦了」、「為什麼不能冷靜好好講」、「妨礙公務直接逮捕了吧」。

也有不少中國大陸的網友留言，認為大媽的行為非常不妥，「這樣算文化輸出嗎，出國丟人現眼，回國看見城管，X都不敢放」、「欺軟怕硬，敢在中國警察面前吼嗎」、「臉都讓她丟盡了」、「出門就敢撒潑了，在國內敢嗎」。

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