　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

記者在俄羅斯被捕　《華爾街日報》要求立即釋放

▲▼華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

▲格什科維奇（Evan Gershkovich）被逮，引起關注。（圖／路透）

中央社

華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇，他因涉嫌從事間諜活動而被俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕。

華爾街日報（The Wall Street Journal）在推特（Twitter）發表聲明表示：「格什科維奇（Evan Gershkovich）的案件是對新聞自由的惡毒侮辱，應該激起全世界所有自由人民和政府的憤怒。」

▲▼華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

▲華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）去年在囚犯交換中從俄羅斯流放地（penal colony）獲釋，她敦促拜登政府繼續使用「一切可能的工具」來爭取格什科維奇獲釋。

格林納和她的妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）在通訊軟體Instagram上說：「我們的心中為格什科維奇感到極大的擔憂。」格什科維奇上週在烏拉爾（Urals）地區的工業城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被俄羅斯聯邦安全局逮捕。

克里姆林宮說，格什科維奇利用新聞工作作為間諜活動的掩護，他所屬報紙華爾街日報強烈否認這一點。

俄羅斯沒有公開任何證據支持這些指控，根據這些指控，格什科維奇將面臨長達20年的監禁。白宮駁斥這些「荒謬」的指控，美國總統拜登呼籲莫斯科釋放他。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
Energy睽違20年世紀合體！
坂本龍一病逝　5個月前認「最後一次演奏」成真
21歲情侶雙亡！北返遇死劫　檢要查是誰二次追撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸大媽舉擴音器「狂吼日本警察」：抗議侵犯人權　8秒失控影片瘋傳

記者在俄羅斯被捕　《華爾街日報》要求立即釋放

日本外相林芳正親赴中國要求釋放5日人　秦剛一句回應

印度獵豹逃離國家公園　工作人員急尋防憾事發生

阿嬤太疏忽讓孫女「熱死在車裡」　1年前孫子也被顧到溺斃

不用小黃卡了！日本完全開放　擬5／8入境「免出示」疫苗接種證明

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生　應拒絕俄國參加奧運

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

生前變態性騷女秘書！前首爾市長「遷葬民主聖地」：精神像耶穌

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友Aky　「房客變情人」私密親吻照曝光

陶晶瑩「4猛男包圍」助陣黃明志 羞喊：不能太靠近＞＜..柯文哲也來惹

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

國1自撞車禍...2人噴飛　1當場死亡1無生命跡象

陸大媽舉擴音器「狂吼日本警察」：抗議侵犯人權　8秒失控影片瘋傳

記者在俄羅斯被捕　《華爾街日報》要求立即釋放

日本外相林芳正親赴中國要求釋放5日人　秦剛一句回應

印度獵豹逃離國家公園　工作人員急尋防憾事發生

阿嬤太疏忽讓孫女「熱死在車裡」　1年前孫子也被顧到溺斃

不用小黃卡了！日本完全開放　擬5／8入境「免出示」疫苗接種證明

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生　應拒絕俄國參加奧運

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

生前變態性騷女秘書！前首爾市長「遷葬民主聖地」：精神像耶穌

陸大媽舉擴音器「狂吼日本警察」：抗議侵犯人權　8秒失控影片瘋傳

全部打滿！PCS季後賽四天共20場比賽、BYG不敵IMP止步季後賽第二輪

俄軍砲擊烏東6死8傷　烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

植物真的會尖叫　最新研究曝光

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

林芳正要求釋放5日人　秦剛一句打回

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

印度獵豹逃離國家公園　工作人員急尋

華爾街日報要求俄羅斯立即釋放記者

超強磁吸「夾爆蚊子」　殘肢噴飛畫面曝

麥當勞員工中5000萬大獎　離職1年回去上班

日本擬5月8日鬆綁　入境免出示疫苗接種證明

俄軍副排長擁2裸女自拍流出　下場慘了

俄羅斯方塊創造者：祖國局勢無望　近蘇聯末日

更多熱門

相關新聞

馬斯克打瘦瘦針月減9kg　專家這樣說

馬斯克打瘦瘦針月減9kg　專家這樣說

《經濟學人》預言「瘦瘦針」將主宰2030年以前的減肥市場，將近一半的超重美國人都會尋求糖尿病藥物GLP-1變身的「減肥神器」瘦瘦針，達到瘦身目的。但真有這麼神？專家對CTWANT記者直言，「『瘦瘦針』效果並不長久，一停藥就會慢慢復胖，據動物實驗，會增加甲狀腺癌發生率，有相關病史的民眾要特別當心。」

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生

龍捲風將至！他秒抱棉被躲浴缸逃過一劫

龍捲風將至！他秒抱棉被躲浴缸逃過一劫

俄羅斯方塊創造者：祖國局勢無望　近蘇聯末日

俄羅斯方塊創造者：祖國局勢無望　近蘇聯末日

關鍵字：

華爾街日報北美要聞俄羅斯間諜Evan Gershkovich

讀者迴響

熱門新聞

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

台灣第二妖怪　瑯嬌靈貓現身高雄

直擊／汪小菲深夜現身了！

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

快訊／Energy睽違20年世紀合體！全場暴動

傳統早市10籃雞蛋　他嘆「蛋好多」掀戰

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

路人起口角！大咖女星勸架被吼「閉嘴」

張惠妹瘦成鉛筆腿！醫見食譜驚「不能長期」

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

磁鐵吸蚊子扁成肉醬　嚇壞千萬人

這家彩券行太旺「10個月開3次頭獎」

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面