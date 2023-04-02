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印度獵豹逃離國家公園　工作人員急尋防憾事發生

▲▼獵豹（圖／達志影像／美聯社）

▲印度發生獵豹逃出國家公園的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣最近有狒狒脫逃被槍殺事件，印度也有一隻從納米比亞引進的獵豹被發現逃出國家公園，出現在20公里外的農村。巡邏員正試圖把牠帶回國家公園，以免獵豹傷人或遭獵殺。

獵豹（又稱印度豹）曾活躍於印度次大陸，但因人類過度狩獵及棲息地縮小等因素，據信於1952年絕跡。為復育獵豹，印度總理莫迪（Narendra Modi）去年從非洲納米比亞引進3頭公獵豹和5頭母獵豹，野放於中部的庫諾國家公園（Kuno National Park），希望牠們繁衍下一代。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）今天引述森林官員報導，其中一隻名為奧班（Oban）的獵豹，最近穿越鐵絲圍欄逃離國家公園，追蹤器顯示，牠昨晚出現在20公里外的一座農村。

報導說，監視小組已經趕到這座村莊尋找，嘗試把奧班帶回庫諾國家公園。

在印度，諸如老虎及鱷魚吃人等事件，有時會引發村民獵殺報復，因此有動物保育人士呼籲政府儘快行動，以免奧班被殺。

另一方面，去年引進的另外7隻獵豹，有1隻因腎臟疾病於3月死亡，另一隻則是已生下4隻豹寶寶。

為確保復育計畫成功，印度政府今年2月又從南非引進12隻獵豹，目前仍在隔離照料中。

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