閱鵰無數！AV女優曝男人「完美尺寸」：並非越大越好

▲AV女優亞歷西斯上節目坦言，男人GG並非越大才是最好。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

GG的長度攸關男性的自尊，不少人都很在意自己的小弟弟是否小於平均值？近日一名入行超過近20年的AV女優亞歷西斯（Alexis Texas）就在節目中分享她認為的「完美陰莖長度」，閱鵰無數的她坦言：「並非越大才是最好」。

據英國《每日星報》報導，身為世界上最火紅的情色女優之一，現年37歲的亞歷西斯近日在Podcast節目中透露，自己經常在社群平台收到來自粉絲的「大鵰照」，私底下還會替這些私密照打分數。

亞歷西斯坦言：「我見過一些『漂亮的陰莖』，尤其是在疫情大流行的期間，我甚至對其中一些人感到非常『飢渴』」。儘管她對於「那話兒」有很高的標準，但亞歷西斯認為「大尺寸並非最好」，「8英吋的陰莖（約20公分）」才是最完美的尺寸，不過這也牽涉到人與人之間的一些化學反應。

據悉，亞歷西斯早在2006年就進入AV產業，並靠著「大屁股」走紅，姣好身材和大喇喇的性格讓她擄獲不少粉絲，在Instagram擁有600萬名粉絲追蹤。



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