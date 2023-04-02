　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

閱鵰無數！AV女優曝男人「完美尺寸」：並非越大越好

她閱鵰無數！　曝男人那話兒「完美尺寸」要這麼長：並非越大越好

▲AV女優亞歷西斯上節目坦言，男人GG並非越大才是最好。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

GG的長度攸關男性的自尊，不少人都很在意自己的小弟弟是否小於平均值？近日一名入行超過近20年的AV女優亞歷西斯（Alexis Texas）就在節目中分享她認為的「完美陰莖長度」，閱鵰無數的她坦言：「並非越大才是最好」。

據英國《每日星報》報導，身為世界上最火紅的情色女優之一，現年37歲的亞歷西斯近日在Podcast節目中透露，自己經常在社群平台收到來自粉絲的「大鵰照」，私底下還會替這些私密照打分數。

她閱鵰無數！　曝男人那話兒「完美尺寸」要這麼長：並非越大越好

亞歷西斯坦言：「我見過一些『漂亮的陰莖』，尤其是在疫情大流行的期間，我甚至對其中一些人感到非常『飢渴』」。儘管她對於「那話兒」有很高的標準，但亞歷西斯認為「大尺寸並非最好」，「8英吋的陰莖（約20公分）」才是最完美的尺寸，不過這也牽涉到人與人之間的一些化學反應。

據悉，亞歷西斯早在2006年就進入AV產業，並靠著「大屁股」走紅，姣好身材和大喇喇的性格讓她擄獲不少粉絲，在Instagram擁有600萬名粉絲追蹤。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
「神之乳」女優安齋拉拉傳賣淫　AV達人查證發聲：賣腎也要去
心動了嗎？超人氣女優宣布創業當社長　這家店「專門服務男人」
72歲老翁「魔戒」套命根無法自拔！消防隊急幫解套　網好奇尺寸

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大霈才認愛4年男友「宣告分手」！
撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林
台灣第二妖怪「瑯嬌靈貓」現身高雄　專家驚喜拍下
吃屎哥鬧兄弟開幕戰失敗！直接被架走
快訊／啦啦隊嬌喊干擾罰球　林書豪忍不住笑了
馬英九上陸綜開唱！　眼眶再度泛淚
彭政閔點名值得背號退休榮耀！　他衝上前相擁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自衛隊石垣駐屯地設「距台最近飛彈部隊」　日防相：提高對中嚇阻力

經典義大利麵是「美國菜」！　歷史學者說法激怒義國人

挪威雪崩4死！滑雪遊客遇難房子落海　當局宣布疏散

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

俄軍副排長「擁2裸女」情慾自拍流出！鏡頭前撫摸狂吻　下場慘了

大馬孕婦爽嗑生米烤魚！打開魚肚傻見密麻活蛆狂蠕動：都吃完了

閱鵰無數！AV女優曝男人「完美尺寸」：並非越大越好

日經：美國要求G7夥伴採取聯合行動　反制北京經濟霸凌

首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

自衛隊石垣駐屯地設「距台最近飛彈部隊」　日防相：提高對中嚇阻力

經典義大利麵是「美國菜」！　歷史學者說法激怒義國人

挪威雪崩4死！滑雪遊客遇難房子落海　當局宣布疏散

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

俄軍副排長「擁2裸女」情慾自拍流出！鏡頭前撫摸狂吻　下場慘了

大馬孕婦爽嗑生米烤魚！打開魚肚傻見密麻活蛆狂蠕動：都吃完了

閱鵰無數！AV女優曝男人「完美尺寸」：並非越大越好

日經：美國要求G7夥伴採取聯合行動　反制北京經濟霸凌

首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

馬英九對陸企拍手比讚：當時我已上任！　感謝08年水災曾捐贈設備　

快訊／從墊底爐主變年度第2名　台鋼獵鷹確定挺進季後賽

「他是我遇過最專業的球員」　路易士曝與彭政閔真摯對話

花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮　遊新北秘境老梅綠石槽

遭張學友直接點名「要被超越了」　五月天阿信正面回應：我們會努力

星・變美／47歲梁詠琪靠「底妝小心機」更凍齡！4款愛用粉底全公開

以卵攻卵！專治荔枝椿象　彰縣府首度用無人機釋放平腹小蜂

自衛隊石垣駐屯地設「距台最近飛彈部隊」　日防相：提高對中嚇阻力

太魯閣2周年！家屬夜裡「悲痛哭醒」自言自語：女兒妳去哪了？

多名警員混入東勢健走活動　原來是台西警交通婦幼安全宣導

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

麥當勞員工中5000萬大獎　離職1年回去上班

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

日本擬5／8新冠降級　免打3劑也能入境

超強磁吸「夾爆蚊子」　殘肢噴飛畫面曝

洗澡別刷牙！牙醫提3關鍵：細菌都被「刷進口腔」

俄軍副排長擁2裸女自拍流出　下場慘了

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

學者：台灣符CPTPP高標準規範　應可比中國先加入

「ChatGPT救了我的狗」　他愛犬險死被AI救活

4人出席葬禮車禍亡　妻慟：一天失去5親人

專家揭可用「話術」逼ChatGPT洩資料

南非刀鋒跑者10年前殺女友入獄　申請假釋遭駁回

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面