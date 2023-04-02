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首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

▲▼南韓首爾仁王山4月2日發生山火，消防直升機正在滅火。（圖／CFP）

▲南韓首爾仁王山2日發生野火，出動9架消防直升機投入滅火。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓首爾市區2日發生罕見的山林野火，位於鐘路區的仁王山和北岳山火勢延燒至山頂，當局派遣580名消防人員、9架消防直升機與85輛消防車，滅火行動超過3小時，目前已經發布第2階段應對命令，禁止民眾入山。與此同時，忠清南道、京畿道等南韓各地都正在發生野火，消防廳啟動緊急中央控火團隊，全力滅火。

▲▼南韓首爾鐘路區的仁王山和北岳山2日發生山林火災。（圖／翻攝自推特）

▲首爾鐘路區的仁王山2日發生山林火災，目擊民眾拍照錄影PO網。（圖／翻攝自推特，下同）

根據韓聯社報導，首爾鐘路區付岩洞的仁王山當地時間2日中午11時53分左右，東北側山脊發生火災，火勢已蔓延至山頂附近，鐘路區三清洞的北岳山，在中午12時9分左右也出現野火，許多首爾民眾在市區就能看到濃煙竄天並將畫面PO上推特。

▲▼南韓首爾鐘路區的仁王山和北岳山2日發生山林火災。（圖／翻攝自推特）

消防部門於當地12時51分發布第2階段應對命令，禁止民眾入山，截至下午2點半投入580名人力與9架直升機在內等85台消防設備等，並與警方合力疏散山區120戶居民。據估計，鐘路山火已經燒毀約0.23平方公里林地，大約是32個足球場的面積，暫未確認人員傷亡情況。鐘路消防署表示，經過3小時滅火行動，現在火勢已經撲滅70%至80%，正在積極採取措施，嚴防火災擴大。

▲▼南韓首爾鐘路區的仁王山和北岳山2日發生山林火災。（圖／翻攝自推特）

同一天，南韓全國多地發生山林野火，大田市、忠清南道洪城郡、京畿南楊州、楊平郡等地也都在中午時分傳出火災情況。消防廳從當天下午1時20分開始啟動緊急中央控制小組，下午2時12分緊急集合官員研議對策。

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