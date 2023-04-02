經典義大利麵是「美國菜」！　歷史學者說法激怒義國人

▲義大利歷史學者認為，培根蛋麵（Carbonara）其實是一道美國菜。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利帕爾馬大學食品歷史學教授格蘭迪（Alberto Grandi）最近宣稱，經典義大利料理培根蛋麵（carbonara）其實源於美國食譜，約有千年歷史的帕馬森起司（Parmesan）如今在威斯康辛州生產的才是原汁原味，第一家披薩餐廳也是在紐約先開張。此番發言讓許多義大利人相當不滿，引發軒然大波。

綜合CNN等外媒報導，格蘭迪多年來一直在質疑「義大利製造」（Made in Italy）的真實性，最近他向《金融時報》表示，義大利人對於本土美食的癡迷源於一種「不安全感」，因為發現了歷史的衝擊與破壞而剝奪了他們的認同感，此時就會發明一些傳統來當作創始神話。CNN說，他言下之意是，許多義大利人心中深信的美食崇拜是建立於錯誤的傳統上。

▲培根蛋黃義大利麵普遍被認為是經典義式料理。（圖／取自免費圖庫pixabay）

格蘭迪直言，「義大利菜真的更像美國菜，而不是義大利菜」。他在文中寫道，培根蛋麵是二戰時期誕生於義大利的美國菜，多數專家一致認為是義大利廚師Renato Gualandi在1944年為美國軍隊舉辦晚宴時首次煮出了這道料理，「美國人有美味的培根、上好的奶油、一些起司和蛋黃粉。」

▲格蘭迪認為，義大利帕馬森起司經過數百年以上的演變已經不是最初的樣子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

格蘭迪也提到，約一千年歷史的帕馬森起司在1960年代之前，每個起司塊大約僅10公斤重，不像今天義大利人熟知的40公斤重，且外面形成一層厚厚的黑色表皮，內部質地比現在更油潤、柔軟，甚至有些人說擠壓時必須擠出一滴牛奶才是好的帕馬森。格蘭迪說，20世紀初有義大利移民開始在美國威斯康辛州生產起司，比起義大利帕瑪森演變成光滑尖硬的巨大輪狀起司塊，威斯康辛的帕瑪森至今配方從未變過，保留了真正的原汁原味。

▲連披薩是美國還是義大利的，也被拿出來討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

格蘭迪表示，歷史上從義大利至美國的大規模移民深刻交織出美食文化，很難明確區分，而披薩就是個典型的例子。他說，1943年義大利裔美軍在二戰中被派往西西里島，他們寫信回家說自己不敢相信當地沒有披薩店，因為在戰前披薩只是義大利南部城市底層階級的街頭美食。格蘭迪研究認為，第一家完全成熟、只專門供應披薩的餐廳不是在義大利，而是在1911年的紐約。

格蘭迪更稱，多數義大利人直到1950年才聽說過披薩，光就他父親所說，1970年代的披薩在義大利就像壽司一樣充滿「異國情調」。至於義大利人在聖誕節時必吃的水果麵包panettone以及提拉米蘇，格蘭迪則說這些「義大利的經典」都是在1970至1980年代才出現、相對較新的產物，「在一個正常的國家，沒有人會關心蛋糕是在何時何地被發明出來的。」

格蘭迪的種種發言震驚了對美食文化感到自豪的義大利人，不僅引來許多民眾攻擊，也有廚師、專家跳出來反駁。在這篇爭議性文章發布的同一天，義大利文化暨農業部才正式將義大利美食列入申請聯合國教科文組織「人類非物質世界文化遺產」候選名單中，此名單將在2025年底出爐。義大利農業協會（Coldiretti）也抨擊，採訪內容對具象徵意義的義大利美食進行了「超現實的攻擊」。