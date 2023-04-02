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南韓「黑豹」K2戰車實彈射擊　成功命中3公里標靶！波蘭總統驚嘆

▲▼南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭的鄰國波蘭成為美國等西方國家軍援烏國的輸出中心，而波蘭本身也向烏克蘭提供許多武器。其中，南韓將波蘭視為軍武拓展出口歐洲的重點國，去年更與波蘭簽約，第一批優先提供波蘭180輛K2黑豹戰車，波蘭總統杜達視察實彈射擊訓練時，K2能精準擊中近3公里遠的目標。

根據韓媒《朝鮮日報》，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）於當地時間3月31日前往位於波蘭東北部的奧日什（Orzysz）訓練場視察，其中從南韓進口的K2黑豹戰車首次被投入實彈射擊訓練，而K2黑豹戰車和K-9自走砲（第一批貨量）去年12月抵達波蘭時，K-9自走砲曾進行實彈射擊，當時杜達甚至罕見前往船塢主辦歡迎活動。

波蘭政府指出，4輛K2戰車備投入該次實彈射擊訓練，分別安排距離1.2公里至2.7公里等多項目標進行射擊訓練，其中K2黑豹戰車能精準擊中距離2.7公里的目標，就連總統杜達也感到相當滿意，而操作戰車實彈射擊的波蘭部隊要員曾於去年在南韓接受6周訓練。

▼南韓K2黑豹戰車在波蘭總統杜達面前，成功擊中近3公里遠的目標。

從波蘭總統辦公室、南韓現代樂鐵（Hyundai Rotem）公開的影像來看，雖然K2黑豹戰車精準擊中所有固定式標靶，但在射擊部份移動式標靶時較容易偏移，一名消息人士透露，「在1.2公里遠的移動式標靶中，雖然有一發射擊失敗，但在南韓未曾實驗過的2.5公里、2.7公里遠距離標靶射擊訓練卻取得成功，這具有深遠的意義，也因此獲得稱讚。」

報導指出，其實當初杜達並未計畫參與此次實彈射擊訓練，不過在他決定出席後，活動規模比重也擴大許多，而他也在推特上傳以K2黑豹戰車、K-9自走砲為拍攝背景的相片表示，「簽署2025至2039年波蘭軍的主要研發方向和國家防禦政策決議案」。

報導指出，其實南韓製的K2黑豹戰車與德國製的豹2A7主戰坦克在今年初挪威新型主力戰車採購案上競爭激烈，雖然最後由豹2A7勝出，但其實在價格上，挪威國防物資局認為K2黑豹戰車更具優勢，至於在性能評價上兩者則不分軒輊。

另外，隨著南韓軍火工業突起，美國、德國等軍火商開始對南韓展開牽制行動，本來在冷戰以後軍火生產線弱化的德國，自從俄烏戰爭爆發以後，再次啟動軍火生產體系，對於南韓而言形成一大挑戰要素。專家指出，南韓應該將波蘭視為對歐洲軍火出口的重要據點，積極推動拓展第三國出口市場。

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