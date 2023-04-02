馬堡病毒爆發！這國9確診、20可疑病例「全死亡」　美CDC急派人員

▲非洲國家最近爆發馬堡病毒，世衛組織認為馬堡病毒具有流行病的潛力。（示意圖，與本文無關／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

非洲赤道幾內亞、坦尚尼亞近日正面臨境內「馬堡病毒」（Marburg virus）首度爆發，這種和伊波拉病毒同屬絲狀病毒科（filovirus）的病毒性出血熱，致死率將近9成，其中赤道幾內亞9例確診與20例可疑病例皆死亡。美國疾病控制預防中心（CDC）向旅行者發出警告，也正在派遣人員至非洲協助防堵疫情。

福斯新聞引述世界衛生組織（WHO）數據，西非國家赤道幾內亞2月通報境內首次有馬堡病毒爆發，至今累計9例確診、20例可疑病例，所有個案均已死亡。遠在2890公里外的東非坦尚尼亞也出現8例確診，其中5例死亡。

馬堡病毒是罕見且致命的人畜共通傳染病，具有高度傳染力，目前尚未研發出預防性疫苗或治療藥物，致死率高達88%。感染後會引發發燒、畏寒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等類感冒症狀，也會可能出現皮疹、腹瀉、虛弱與原因不明出血或瘀傷，很快會演變到全身的黏膜或器官出血。

美國CDC稱，馬堡病毒可能透過接觸死亡患者的血液、體液，或受汙染物品（例如衣服、被褥、針筒和醫療設備），以及接觸蝙蝠等動物的途徑傳播。

美國CDC已經針對前往上述兩個非洲國家的旅客發出警告，呼籲避免與病患接觸，離境後需密切觀察症狀3周，尤其前往赤道幾內亞者更應加強預防措施，避免前往疫情爆發省份進行非必要的旅行。衛生部門也透過在美國主要國際機場張貼公告、個別發送簡訊等方式，提醒旅客21天內若有症狀須立刻尋求治療。

美國CDC上周宣布，正在派遣新興與人畜共患傳染病中心研究人員至非洲，協助應對馬堡病毒疫情，目前至少9名CDC人員已在赤道幾內亞成立現場實驗室，正在協助進行篩檢、病例識別與接觸者追蹤等工作。