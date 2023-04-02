　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩指示擴大生產核武！　美智庫：北韓寧邊核設施「高度活動」

▲▼寧邊核設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於北韓平安北道的寧邊核設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）頻頻試射導彈，此時美國衛星拍到北韓寧邊核設施的活動頻率較先前大為增加，包括5兆瓦（MW）核子反應爐仍維持運作，實驗用的核子輕水反應爐也幾近完工狀態，一旁的冷卻系統開始向河邊排放冷水，至於園區內也興建建築物，推估是給行政或研究人員進住的房舍。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）指出，北韓最高領導人金正恩曾於3月27日視察核武研究所時曾親自指示，必須交快腳步生產核武，包括全面擴大生產用於核武的核物質，因此從3月3日、3月17日拍攝的衛星相片中，可以比較出位於平安北道的寧邊核設施出現明顯變化，且周遭活動頻率顯著提升。

分析指出，寧邊核設施內的實驗用輕水核子反應爐（ELWR）已幾近完工狀態，且正在準備全面啟動，而一旁的腹地也從今年2月起開始動工，從其寬42公尺、長15公尺的建物地基可以觀測到，建築物的最底層預計由20個房間構成，有可能是原子反應爐職員的宿舍，或是提供研究、工程，且具有行政機能的空間。

而從3月3日的衛星相片中，可以觀察到距離輕水反應爐幫浦室75公尺處有將冷卻水排放至鄰近的九龍江的跡象。北緯38度表示，雖然並不是第一次觀測到輕水反應爐周遭排放廢水，但這個機向證明原子反應爐內部確實有明顯的動向，有可能與輕水反應爐內的冷卻裝置實驗有關。

報導指出，寧邊核設施的5兆瓦原子反應爐從2021年7月起便持續運轉至今，而反應爐旁用來儲放用過核燃料（spent nuclear fuel）的建築物也出現新進行的工程，這有可能是為了不讓用過核燃料堆放在園區外。

另外，濃縮鈾工廠南端的園區過去一年來，在以二氧化鈾（UO2）轉換至四氟化鈾（UF4）的建築物為中心，則出現相關的改建工程。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
麥當勞員工中5000萬！離職1年回去上班　原因超意外
6000元「登記失敗」沒入帳！　3方法挽救
汪小菲嗆完大S「真的來台灣」！　IP洩行蹤
7-11「隱藏優惠」只有6天！　他飲恨：太早下了
板南線偷拍狼！　坐短裙正妹對面「喀擦」
張惠妹瘦成鉛筆腿！　醫見食譜震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

一個月內第3宗！印尼煉油廠爆炸致9傷　3起火災已奪24命

金正恩指示擴大生產核武！　美智庫：北韓寧邊核設施「高度活動」

風箏線成空中利刃！印度女子下班遭恐怖割喉　鮮血狂噴急送醫

墨西哥熱氣球「空中狂燒」2人喪命　恐怖畫面曝光

超強磁吸「夾爆蚊子」13秒畫面曝！殘肢瞬間噴飛　觀看數破千萬

美韓軍演觸怒金正恩！北韓開嗆「別忘我有核武」：必須付出代價

義大利將派「航母打擊群」赴日！加深印太盟友合作　嚇阻北京霸權

馬堡病毒爆發！這國9確診、20可疑病例「全死亡」　美CDC急派人員

踢拳道不敵無情砲火！烏克蘭4屆世界冠軍戰死沙場　留下2歲幼女

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

一個月內第3宗！印尼煉油廠爆炸致9傷　3起火災已奪24命

金正恩指示擴大生產核武！　美智庫：北韓寧邊核設施「高度活動」

風箏線成空中利刃！印度女子下班遭恐怖割喉　鮮血狂噴急送醫

墨西哥熱氣球「空中狂燒」2人喪命　恐怖畫面曝光

超強磁吸「夾爆蚊子」13秒畫面曝！殘肢瞬間噴飛　觀看數破千萬

美韓軍演觸怒金正恩！北韓開嗆「別忘我有核武」：必須付出代價

義大利將派「航母打擊群」赴日！加深印太盟友合作　嚇阻北京霸權

馬堡病毒爆發！這國9確診、20可疑病例「全死亡」　美CDC急派人員

踢拳道不敵無情砲火！烏克蘭4屆世界冠軍戰死沙場　留下2歲幼女

「因為T-ara芝妍笑聲」才娶她　運動員尪霸氣：她撒嬌只有我看得到

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

K湯弟火力全開單場三響砲　狂敲8打點締造生涯新高

綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

6000元「登記失敗」沒入帳　3方法挽救

汪小菲才嗆完大S「真的來台灣了」！IP洩漏行蹤　開直播聽2字當場哭了

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

麥當勞員工中5000萬大獎　離職1年回去上班

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

洗澡別刷牙！牙醫提3關鍵：細菌都被「刷進口腔」

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

「ChatGPT救了我的狗」　他愛犬險死被AI救活

4人出席葬禮車禍亡　妻慟：一天失去5親人

專家揭可用「話術」逼ChatGPT洩資料

學者：台灣符CPTPP高標準規範　應可比中國先加入

南非刀鋒跑者10年前殺女友入獄　申請假釋遭駁回

台灣連10年第一！　受境外假消息侵擾最嚴重

金與正開砲！　嗆烏克蘭展露核武野心

烏批俄輪值安理會主席　俄參謀總長親征80天戰果甚微

更多熱門

相關新聞

美韓軍演觸怒金正恩！北韓嗆：別忘我有核武

美韓軍演觸怒金正恩！北韓嗆：別忘我有核武

美國與南韓曾於3月中、下旬實施自由之盾（FS）、雙龍登陸作戰等大規模聯合軍演，招致北韓（朝鮮）強烈反對，期間北韓更以試射多枚導彈進行模擬核武作戰訓練。北韓官媒警告，美國與南韓切勿忘記北韓為擁核國的事實，必須得付出代價，認為美國與南韓是造成東北亞情勢惡化的罪魁禍首，表示敵對行為已到最高潮。

金與正開砲！　嗆烏克蘭展露核武野心

金與正開砲！　嗆烏克蘭展露核武野心

日本外相時隔3年訪問中國　可能會晤李強

日本外相時隔3年訪問中國　可能會晤李強

矢板明夫分析：日本外相訪中為了救人

矢板明夫分析：日本外相訪中為了救人

日男童跟媽媽賞櫻走丟！　隔日陳屍河川

日男童跟媽媽賞櫻走丟！　隔日陳屍河川

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮核武寧邊寧邊核設施

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面