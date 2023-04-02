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美韓軍演觸怒金正恩！北韓開嗆「別忘我有核武」：必須付出代價

▲▼北韓21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓3月21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓曾於3月中、下旬實施自由之盾（FS）、雙龍登陸作戰等大規模聯合軍演，招致北韓（朝鮮）強烈反對，期間北韓更以試射多枚導彈進行模擬核武作戰訓練。北韓官媒警告，美國與南韓切勿忘記北韓為擁核國的事實，必須得付出代價，認為美國與南韓是造成東北亞情勢惡化的罪魁禍首，表示敵對行為已到最高潮。

北韓官媒《朝中社》今（2）日上午發表以「戰爭狂徒必須得為其舉動付出相應代價」為標題的社論，表示美國與南朝鮮（南韓）從3月13日起實施連續11天的自由之盾大規模聯合軍演，和後續的雙龍聯合登陸作戰訓練以後，緊張局勢已達最高潮，「美國與其追隨勢力切勿忘記，他們的敵對國（指北韓）擁有核武攻擊能力的事實，我國（北韓）人民和軍隊絕不講空話。」

報導強調，美國與南韓若持續針對北韓實施露骨的軍事挑釁行為，則必須得付出相應代價，「這群瘋魔若不畏懼核武，而戰爭遏制力也對他們無效的話，那我們（北韓）的核武下一步該怎麼使用，就很清楚了！若不想遭逢命中未註定的慘劇，那就得該深思熟慮，切記挑釁必須付出相應代價。」

尤其美國與南韓實施的「雙龍登陸作戰」更挑動北韓的敏感神經，該則報導列舉美國軍演期間在韓半島（朝鮮半島）部署的戰略資產，包括馬金島兩棲突擊艦、航母尼米茲號等。

另外，該則社論也指出，過去以來美國與傀儡（指南韓）對於「占領平壤」、「斬首作戰」連提也不敢提，如今卻能公然高談闊論，甚至將其投入聯合軍演，顯示美國針對北韓的敵對行為已然達到最高峰。

南韓《韓聯社》分析，北韓官媒之所以提出這類主張，主要是為了將東北亞情勢惡化的主因歸咎給美韓聯合軍演。

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