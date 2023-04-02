大學二階面試關鍵時刻　台北酷課雲將推4門教戰講座

▲大學個人申請第一階段公布，台北酷課雲將推講座提供面試技巧。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

112年大學個人申請入學第一階段篩選結果日前公布，台北市教育局將於4月19至4 月28日期間，在台北酷課雲推出大學申請入學系列講座，內容涵蓋申請國內外大學，從準備到入學的4門講座，解密面試成功的關鍵技巧。

台北市教育局指出，二階面試是大學申請入學非常重要的環節，這次的講座共計4門，除了大學科系選才標準、面試技巧和建議的課程外，更針對想要出國留學的學生們規劃了申請國外大學的經驗分享，提供實用的建議和資訊。

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長期關注大學選才的國立政治大學經濟系教授王信實表示，大學科系選才已不再限於單一知識，而是強調跨領域學習的重要性，進入大學並不只是考試成績等能力，學生們還需要在面試中表現出自己的獨特性和魅力。

長年提供學生生涯與輔導諮商的諮商心理師林上能，將在講座中剖析面試準備技巧和壓力調適方法，並提到高三生容易面臨的擔憂，例如：在準備面試時，要怎麼查詢、閱讀、整理大量的資料？在面試的當下，該如何面對排山倒海而來的問題？甚至參加面試或分科測驗的選擇等。

輔仁大學外語學院院長劉紀雯將探討如何在申請過程中展示外語能力，包括如何寫好申請文件和在面試中運用語言，幫助學生在全球化社會中理解外語的重要性，以提升國際競爭力。

北市教育局資訊教育科長陳秉熙表示，講座結束後，教育局還提供相關課程影片教材，讓學生們可以反覆觀看，進一步掌握成功申請大學的技巧。歡迎有興趣的民眾鎖定台北酷課雲學習平臺。

