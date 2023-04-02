　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

▲▼斯賓塞因躲在浴缸內而免於被龍捲風傷害。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯賓塞因躲在浴缸內而免於被龍捲風傷害。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國南部和中西部地區3月31日遭遇龍捲風襲擊，截至當地4月1日已造成至少21人死亡。88歲的倖存者斯賓塞（JW Spencer）最近就分享，他在得知龍捲風即將來臨時，因為躲在浴缸裡而逃過一劫的驚人事蹟。

據美聯社報導，斯賓塞表示，他此前從未經歷過龍捲風，因此當他和妻子在電視上看到龍捲風正逐漸靠近他們居住的阿肯色州（Arkansas）時，他迅速打開了房子的前窗和後門，試圖緩解伴隨龍捲風而至的氣壓，避免房子被摧毀。

隨後，他與妻子急忙跑進浴室，雙雙躲在浴缸裡，同時用棉被和毯子蓋住身體，以免身體被碎片或尖銳的物體割傷。當斯賓塞做好準備15分鐘後，龍捲風就穿越了阿肯色州東部平坦的田野和肥沃的農田，向他們的房子呼嘯而來。

▲▼阿肯色州遭龍捲風侵襲後滿目倉夷。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿肯色州遭龍捲風侵襲後滿目倉夷。（圖／達志影像／美聯社）

斯賓塞指出，「我和妻子順利地挺了過來，期間我們不時聽到有很大的聲音傳來，還有東西掉下來，然後龍捲風離開後，一切就安靜了下來。」當斯賓塞夫婦從浴缸走出來時，他們看見周圍一片狼藉。

他形容道，「四周有不少房子被摧毀，屋頂像是被撕裂了一樣，窗戶的玻璃全都被炸飛，汽車像玩具一樣被扔來扔去，而且很多路樹也都倒了。不過幸運的是，就身體而言，我們很好地度過了難關。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
美魔女星媽力挺她出櫃「要幸福唷」！鄭靚歆：年底去德國見家長
彭政閔背號退休　19523人進場
馬祖今年首場「藍眼淚大爆發」出現了
美男看電視　驚覺龍捲風正狂奔而來
染髮「最佳間隔時間」曝光！醫：少選深色

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生　應拒絕俄國參加奧運

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

生前變態性騷女秘書！前首爾市長「遷葬民主聖地」：精神像耶穌

自衛隊石垣駐屯地設「距台最近飛彈部隊」　日防相：提高對中嚇阻力

經典義大利麵是「美國菜」！　歷史學者說法激怒義國人

挪威雪崩4死！滑雪遊客遇難房子落海　當局宣布疏散

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

俄軍副排長「擁2裸女」情慾自拍流出！鏡頭前撫摸狂吻　下場慘了

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

烏克蘭體育部長：戰爭導致262名運動員喪生　應拒絕俄國參加奧運

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

生前變態性騷女秘書！前首爾市長「遷葬民主聖地」：精神像耶穌

自衛隊石垣駐屯地設「距台最近飛彈部隊」　日防相：提高對中嚇阻力

經典義大利麵是「美國菜」！　歷史學者說法激怒義國人

挪威雪崩4死！滑雪遊客遇難房子落海　當局宣布疏散

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

俄軍副排長「擁2裸女」情慾自拍流出！鏡頭前撫摸狂吻　下場慘了

美魔女星媽力挺她出櫃「要幸福唷」！鄭靚歆：年底一起去德國見家長

台日交流更深化　黃偉哲：與滋賀縣強化觀光合作加簽鐵馬姐妹市

「男友尿亂噴」她氣瘋！泌尿醫揭超羞真相　激推1招免挨罵

出手化解「費芯大戰」！　蔣萬安今與黃呂錦茹會談2小時

彭政閔背號退休主題日　兄弟主場19523人進場

清明連假開心出遊　國道警籲小心隨身財物安全

63歲袁小迪帥兒「是台超夯樂團成員」　紅到將同場BLACKPINK

郭天信、林智勝串連安　味全7局7比3中信兄弟

快訊／攻城獅力拚季後賽4強續命　25分痛宰聯盟龍頭國王

張善政兒子是棒球迷　樂天主場開球很興奮

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

國際熱門新聞

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

麥當勞員工中5000萬大獎　離職1年回去上班

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

日本擬5／8新冠降級　免打3劑也能入境

超強磁吸「夾爆蚊子」　殘肢噴飛畫面曝

俄軍副排長擁2裸女自拍流出　下場慘了

洗澡別刷牙！牙醫提3關鍵：細菌都被「刷進口腔」

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

學者：台灣符CPTPP高標準規範　應可比中國先加入

「ChatGPT救了我的狗」　他愛犬險死被AI救活

4人出席葬禮車禍亡　妻慟：一天失去5親人

專家揭可用「話術」逼ChatGPT洩資料

更多熱門

相關新聞

工廠大爆炸！女工「摔進巧克力桶」奇蹟倖存

工廠大爆炸！女工「摔進巧克力桶」奇蹟倖存

美國賓州一家70多年歷史的巧克力工廠上月發生爆炸，造成7名工人死亡、10人住院，儘管調查仍在進行中，但美國國家運輸安全委員會初步研判是天然氣爆炸。50歲女工波赫絲（Patricia Borges）在地下室求援9小時後幸運獲救，她說當時自己右臂著火，如果沒有掉進融化巧克力的巨桶中，可能就會活活燒死。

墨西哥熱氣球起火2死　恐怖畫面曝光

墨西哥熱氣球起火2死　恐怖畫面曝光

王定宇證實：美眾院外委會主席麥考爾周四訪台

王定宇證實：美眾院外委會主席麥考爾周四訪台

將與蔡英文會面　美眾議員蓋拉格赴加州

將與蔡英文會面　美眾議員蓋拉格赴加州

美軍事首長：台灣有利防守「難以攻占」

美軍事首長：台灣有利防守「難以攻占」

關鍵字：

美國北美要聞龍捲風阿肯色州浴缸JW Spencer

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

全台有雨！　下波變天時間曝

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

她揭《黑暗榮耀》秘辛　「激凸戲是假的」：劇組體貼演員

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面