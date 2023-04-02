看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

▲斯賓塞因躲在浴缸內而免於被龍捲風傷害。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國南部和中西部地區3月31日遭遇龍捲風襲擊，截至當地4月1日已造成至少21人死亡。88歲的倖存者斯賓塞（JW Spencer）最近就分享，他在得知龍捲風即將來臨時，因為躲在浴缸裡而逃過一劫的驚人事蹟。

據美聯社報導，斯賓塞表示，他此前從未經歷過龍捲風，因此當他和妻子在電視上看到龍捲風正逐漸靠近他們居住的阿肯色州（Arkansas）時，他迅速打開了房子的前窗和後門，試圖緩解伴隨龍捲風而至的氣壓，避免房子被摧毀。

隨後，他與妻子急忙跑進浴室，雙雙躲在浴缸裡，同時用棉被和毯子蓋住身體，以免身體被碎片或尖銳的物體割傷。當斯賓塞做好準備15分鐘後，龍捲風就穿越了阿肯色州東部平坦的田野和肥沃的農田，向他們的房子呼嘯而來。

▲阿肯色州遭龍捲風侵襲後滿目倉夷。（圖／達志影像／美聯社）

斯賓塞指出，「我和妻子順利地挺了過來，期間我們不時聽到有很大的聲音傳來，還有東西掉下來，然後龍捲風離開後，一切就安靜了下來。」當斯賓塞夫婦從浴缸走出來時，他們看見周圍一片狼藉。

他形容道，「四周有不少房子被摧毀，屋頂像是被撕裂了一樣，窗戶的玻璃全都被炸飛，汽車像玩具一樣被扔來扔去，而且很多路樹也都倒了。不過幸運的是，就身體而言，我們很好地度過了難關。」