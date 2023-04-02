義大利將派「航母打擊群」赴日！加深印太盟友合作　嚇阻北京霸權

▲義大利航母加富爾號（Cavour）打擊群。（圖／翻攝自Facebook／Marina Militare）



記者張方瑀／綜合報導

義大利軍方證實，該國將在2023年底至2024年初之間，派遣航空母艦「加富爾號」打擊群前往印度太平洋地區，預計航行至日本後再返回，並與盟國展開聯合行動，而具體時間仍有待後勤安排。

義大利海軍參謀總部副參謀長貝果托上將（Giuseppe Berutti Bergotto）證實此項消息，「加富爾號（Cavour）將與一艘驅逐艦、一艘護衛艦和一艘補給艦所組成的打擊群一起航行，它將航向日本並同時和盟國進行聯合行動。」

在此之前，義大利海軍會先派遣多用途輕型巡防艦莫洛西尼號（Francesco Morosini）至印太地區進行為期4個月的訓練。加富爾號的出航任務預計在2023年底至2024年初之間進行，屆時將經蘇伊士運河與紅海前往印太海域，但具體時間仍須視後勤安排。

義大利媒體Decode39分析指出，加富爾號的部署凸顯了義大利試圖在印太地區發揮更積極的作用，與歐洲大西洋及亞洲盟友深化合作，嚇阻北京潛在的霸權活動。

近來義大利與日本在防衛問題上加深合作，尤其日本、義大利與英國去年12月宣布聯手進行「全球空戰計畫」（GCAP），將以英國的「暴風雨」(Tempest Fighter)與日本的FX戰機計畫為基礎，研發融合2種戰機的第6代匿蹤戰機，預計於2035年正式服役。