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今起回溫！彭啟明讚：春天少有的好天氣　鄭明典示警沙塵來襲

▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地天氣轉好可見陽光。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日台灣附近水氣減少，各地天氣趨於穩定，氣象達人彭啟明表示，周一到周三將顯著回溫，是春天少有的穩定天氣型態。中央氣象局長鄭明典則提醒，今日台灣附近有微弱沙塵訊號，過敏族要多加留意。

彭啟明表示，雖然一早有點涼，但水氣減少天氣在逐漸轉好當中。建議可以好好把握周一到三的好天氣，這幾天也將顯著回溫，很舒適。在春天，這是很難得較穩定的天氣型態。

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氣象局表示，今天水氣明顯減少，各地轉為多雲到晴、可以見到陽光的天氣，僅花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨；白天氣溫明顯回升，北部及宜花高溫24、25度，其他地區則在27到30度，夜間中部以北及東北部低溫18、19度，其他地方20到22度。

鄭明典則提醒，今天台灣附近有微弱沙塵訊號，不是單純的霾。根據環保署空氣品質預報資訊：今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化。

中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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