清明時節突感肩頸、筋骨酸痛　民俗專家提醒恐少做「這件事」

圖文／鏡週刊

又到慎終追遠，緬懷祖先的「清明」時期，易經命理老師高煜霖提醒，若清明前後，民眾的「肩頸、筋骨」出現莫名的痠痛，很可能是祖先在暗示，祂未收到子孫燒的紙錢，而沒有「搜費」（台語）了！建議趕快去「城隍廟」請城隍爺做主，燒「九金」「九銀」過去，請城隍爺轉交給祖先或亡者，自可不藥而癒！

高煜霖指出，通常親人剛過世，家屬會在喪葬儀式的尾聲，燒紙錢、庫錢或紙紮的物品給亡者。因這是有法師在作科儀，基本上紙錢或燒化的物品，不容易被孤魂野鬼搶走，亡者比較能收得到。接著，每遇到忌日，或是清明、中元、重陽等時節，需要祭祖、緬懷之時，會再燒紙錢過去給祂們花用，以及祭拜食物給祂們享用。

高煜霖表示，只是不管在納骨塔、墓園或祠堂，祭祀時若沒有請法師作科儀，要注意，這些紙錢或是祭品，通常容易被孤魂野鬼搶走，亡者不容易收到！祖先或亡者，只要沒有錢或所需物品，就會藉由不同的方式告訴子孫，如託夢、發爐等，或由通靈者、乩童轉達。但如果民眾還是無法收到訊息，就會使其身體出現微恙，肩頸痠痛最常見，腰、腳的筋骨痠痛次之。

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高煜霖強調，基本上，祖先不會用「車禍」的方式提醒；還有，如果是通靈者、乩童轉達，要注意對方是否有用「祭改」當理由，小心遭詐。

高煜霖指出，要燒紙錢給亡者當「搜費」其實很簡單，而且隨時都可以進行，不用拘泥在特定的節日，相關流程如下：

一、 先在神主牌前或前往塔位、墓園或祠堂，向祖先、亡者說明，什麼時間點，要去哪一家城隍廟（要說廟名、地址），要燒化紙錢，請祂等候。

二、時間到點，前往城隍廟，買一份金紙，要給城隍爺，再買「九金、九銀」一批，要給祖先、亡者。「九金、九銀」的數量，依自己的心意即可，基本上，一綑在陰間是一百萬；一綑九金、一綑九銀，總計2百萬的意思，依此類推。

三、將金紙、九金、九銀，全部一起放在案桌上，點香向城隍爺稟報，要燒紙錢給祖先，亡者，懇請城隍爺轉交。向城隍爺說明祖先、亡者時，要說清楚地址、園區名稱、樓層、編號，及在世時的名字，方便讓城隍爺確認，不會轉交錯對象。

四、香燒至過半時，即可擲筊問，是否可以開始燒紙錢（一聖筊即可）；如果沒有聖筊，等一下再問即可。

五、至金爐燒金紙即完成；記得，先燒金紙，九金次之，九銀最後。

高煜霖提醒，向城隍爺稟報時，不用寫疏文，直接用說的就可以，怕說不清楚，可以寫一張小抄，方便稟報。