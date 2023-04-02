麥當勞員工中5000萬大獎！離職1年回去上班　原因超意外

▲麥當勞一名員工中大獎辭職之後，才隔一年多，又重新回來上班。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名麥當勞員工在2006年幸運中大獎，抱回高達130萬英鎊（約新台幣5000萬元）彩金，立刻辭職買房。但才相隔短短一年半，又決定重返職場，原因為「懷念上班的日子」。

太陽報報導，英國男子盧克皮塔德（Luke Pittard）當年買的是國家彩券，在得知中大獎之後，立刻與女友艾瑪考克斯（Emma Cox）辭職，花費23萬英鎊（約新台幣880萬元）購入豪華住房，小倆口也前往西班牙加那利群島辦婚禮。

然而才相隔短短一年半的時間，盧克皮塔德決定回到麥當勞工作。他說，「我很喜歡在麥當勞上班的日子」，很多老同事都有參加婚禮，一直和他們保持聯繫，「所以我就想，為何不回去呢？」

盧克皮塔德重回麥當勞上班的時薪為5.85英鎊（約新台幣225元），儘管這些錢比每周靠獎金拿到的利息還要少，但仍然很享受重返職場的感覺。

他的決定不但獲得艾瑪考克斯的支持，經理凱瑟琳（Katherine Jones）也很高興地說，「盧克皮塔德一直是團隊重要成員，當他中獎時，我們都替他感到高興，但更喜歡他和我們在一起，就好像他從來沒有離開過這裡。」