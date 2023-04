麥當勞員工中5000萬大獎！離職1年回去上班　原因超意外

▲麥當勞一名員工中大獎辭職之後,才隔一年多,又重新回來上班。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國一名麥當勞員工在2006年幸運中大獎,抱回高達130萬英鎊(約新台幣5000萬元)彩金,立刻辭職買房。但才相隔短短一年半,又決定重返職場,原因為「懷念上班的日子」。

太陽報報導,英國男子盧克皮塔德(Luke Pittard)當年買的是國家彩券,在得知中大獎之後,立刻與女友艾瑪考克斯(Emma Cox)辭職,花費23萬英鎊(約新台幣880萬元)購入豪華住房,小倆口也前往西班牙加那利群島辦婚禮。

然而才相隔短短一年半的時間,盧克皮塔德決定回到麥當勞工作。他說,「我很喜歡在麥當勞上班的日子」,很多老同事都有參加婚禮,一直和他們保持聯繫,「所以我就想,為何不回去呢?」

盧克皮塔德重回麥當勞上班的時薪為5.85英鎊(約新台幣225元),儘管這些錢比每周靠獎金拿到的利息還要少,但仍然很享受重返職場的感覺。

他的決定不但獲得艾瑪考克斯的支持,經理凱瑟琳(Katherine Jones)也很高興地說,「盧克皮塔德一直是團隊重要成員,當他中獎時,我們都替他感到高興,但更喜歡他和我們在一起,就好像他從來沒有離開過這裡。」

£1.3 million lottery winner went back to work at McDonald's after winning life changing money - LADbible #Mcdonalds #fastfood https://t.co/kS8chYMdIx