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「ChatGPT救了我的狗」！他愛犬就醫險死　求助AI竟得救了

▲ChatGPT給出的「診斷」，救了莎西一命。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

▲ChatGPT給出的「診斷」，救了莎西一命。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

記者張靖榕／綜合報導

由Open AI研發的ChatGPT成為近期話題中心，國外一名網友的狗狗莎西（Sassy）日前健康出狀況，飼主帶去狗獸醫看卻找不出病因，之後飼主將莎西病徵拿去詢問ChatGPT，找出可能和免疫性溶血性貧血（IMHA）有關，飼主再帶著這份資料去給另一名獸醫診斷證實無誤，終於順利治好莎西，讓飼主開心直呼「ChatGPT救了我的狗」！

原PO「@peakcooper」於26日發布推文，表示ChatGPT救了他的狗，他說獸醫起初診斷莎西罹患蜱蟲傳播的相關疾病，但按指示服藥過後只好轉幾天就急遽惡化，莎西牙齦蒼白，送給獸醫驗血後發現貧血情況更加嚴重，經過獸醫多次檢查只能推翻蜱蟲疾病的推斷，卻又無法找出真正的病因。

▼莎西的健康狀況逐漸轉好。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

▲▼ChatGPT給出的「診斷」，救了莎西一命。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

▲▼ChatGPT給出的「診斷」，救了莎西一命。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

▲▼ChatGPT給出的「診斷」，救了莎西一命。（圖／翻攝Instagram「sassylovesplaying」）

此時原PO想到ChatGPT因為資料數據的關係，可能可以提供診斷方面的幫助，因此他將莎西的病狀形容給ChatGPT，綜合資料搜尋得出與免疫性溶血性貧血（IMHA）有關的結果。原PO將結果帶去給另一名獸醫看，證實莎西確實罹患免疫性溶血性貧血，對症下藥後真的讓莎西的健康一天天轉好。

不過ChatGPT在回答原PO疑問時，開頭就已經說明「我不是獸醫」，儘管這次給出正確答案，但原PO再找獸醫確認的做法才是正確的。

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