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烏批俄輪值安理會主席　俄參謀總長親征80天戰果甚微

▲▼俄羅斯軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

俄羅斯4月1日輪值聯合國安理會主席國，烏克蘭官員抨擊這是象徵性打擊。 另外，英國國防部指出，俄國參謀總長格拉西莫夫出任侵烏作戰指揮官80天後，俄軍在頓巴斯地區戰果甚微。

●烏克蘭：俄羅斯輪值安理會主席 構成象徵性打擊
對於俄羅斯1日輪值聯合國安全理事會主席國，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克批評是「象徵性打擊」。

葉爾馬克（Andriy Yermak）以英文在推特發文說，「這不僅是可恥而已，這是對以規則為基礎的國際關係體系再一記象徵性打擊」。

安理會主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。

克里姆林宮則表示，俄羅斯打算行使主席國的「一切權利」。

美國近日呼籲俄羅斯在輪值安理會主席國後，「行為舉止符合專業」；並說，沒有辦法阻止俄國輪值主席。

▲▼ 俄羅斯軍隊朝巴赫姆特推進中。（圖／CFP）

▲英國情報指出，格拉西莫夫指揮80天戰果甚微。（圖／CFP）

●俄參謀總長任侵烏指揮官80天 英情報：戰果甚微
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，英國國防部發布每日情報公告指出，俄國參謀總長格拉西莫夫出任侵烏作戰指揮官80天後，俄軍在烏克蘭東部頓巴斯地區僅取得微不足道的進展。

英國國防部1日表示，今年1月11日起，格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍親自指揮在烏克蘭進行的「特殊軍事行動」。

貼文還寫道，格拉西莫夫親任侵烏作戰指揮官的特點是努力發動全面性的冬季攻勢，目標為擴大俄軍對於整個烏東頓巴斯地區（Donbas）的控制。但80天過去，越來越明顯能看出這項計畫已經失敗。

在橫跨頓巴斯戰場前線的幾條軸線上，俄軍付出數萬人傷亡的代價，卻只取得微不足道進展，很大程度上浪費了俄國去年秋天透過部分動員令所取得的暫時人數優勢。

英國國防部還說，格拉西莫夫擔任參謀總長10年後，他可能正挑戰著俄國政治領導高層容忍失敗的極限。

●烏克蘭抵禦俄軍 向波蘭訂購100輛Rosomak裝甲車
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）1日指出，烏克蘭已經下訂100輛Rosomak多用途輪型裝甲車，這款裝甲車是根據芬蘭的許可在波蘭製造。

莫拉維茨奇造訪波蘭南部一座城鎮的Rosomak裝甲車工廠，他說道：「我帶來了烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）昨天下訂的100輛Rosomak裝甲車訂單，裝甲車會在這裡製造組裝。」

俄羅斯2022年2月出兵全面入侵烏克蘭後，美國及盟邦便向烏克蘭提供了大量資金和武器等援助。

Rosomak為一款8x8多用途輪型裝甲車，是根據芬蘭派翠亞公司（Patria）的許可生產製造。

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

●前線彈藥不足挨轟多時 俄防長承諾增加供應
根據俄羅斯國防部1日公布的影片，部長紹依古（Sergei Shoigu）走訪在烏克蘭戰鬥的俄軍總部時，承諾增加軍火供應。

俄羅斯國防部上傳到通訊軟體Telegram的影片顯示，紹依古在俄軍烏克蘭總部主持一場高階軍事官員會議，出席者包括對烏行動總指揮官、參謀總長吉拉西莫夫。

在影片中，紹依古對同僚表示，俄羅斯會採取行動對前線部隊增加軍火供應。他說：「已經確定需求最殷切軍火的供應量，正採取必要措施增加數量。」

包括俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在內，對烏克蘭採取強硬立場的俄國主戰派人士近幾個月嚴厲批評紹依古沒有對前線部隊提供足夠彈藥。

●國際貨幣基金核准156億美元計畫 助烏克蘭復甦
國際貨幣基金（IMF）3月31日宣布，已核准156億美元（約新台幣4760億元）的烏克蘭援助計畫，協助這個飽受戰亂摧殘的國家經濟復甦。

國際貨幣基金表示，俄羅斯的侵略已嚴重破壞烏克蘭經濟，導致去年經濟活動萎縮約30%，毀了大部分資本存量，並促使貧窮惡化。

俄烏戰爭爆發也波及全球經濟，小麥和石油價格上漲，造成全球性通膨危機。這場戰爭也凸顯歐洲在能源安全上對俄羅斯天然氣的依賴。

國際貨幣基金副總經理戈匹納斯（Gita Gopinath）在聲明中說，這項分兩階段實行的計畫意在戰爭期間穩住烏克蘭經濟，然後在戰後轉向「更具企圖心的結構性改革」。

國際貨幣基金董事會核准的48個月「中期融資辦法」（Extended Fund Facility）規模約為156億美元。

國際貨幣基金烏克蘭任務負責人葛瑞（Gavin Gray）告訴記者，這是國際貨幣基金1150億美元整體援助計畫的一部分，援助計畫包含債務減免、補助金和多邊及雙邊機構貸款。

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