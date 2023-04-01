日本外相時隔3年訪問中國　可能會晤李強

▲日本外務大臣林芳正抵達北京。（圖／路透）

文／中央社

日本外務大臣林芳正今天下午抵達中國北京，這是日本外相時隔3年再度訪問中國。林芳正預計明天與中國外交部長秦剛舉行會談，此行也可能會晤中國國務院總理李強。

日本朝日電視台報導，林芳正今天下午1時30分（台灣時間12時30分）左右從東京羽田機場啟程，下午抵達北京的國際機場。相關人士透露，林芳正抵達北京後不久，就與在北京市的日商相關人士等進行意見交換。

林芳正明天將與秦剛舉行會談，一般預料，會談中他將要求中國早日釋放3月在北京遭拘留的日本男性。

日本共同社3月26日報導，一名50多歲日本男性3月因涉嫌違反中國國內法在北京市遭逮，已知其身分為日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的員工。這名日本男性有可能被認為涉嫌犯反間諜法等，日本政府要求中國政府盡速釋放。

日本朝日電視台報導，林芳正此行除了與秦剛會談之外，也可能會晤中國外交中央外事委辦公室主任王毅以及最高領導階層人士。

日本共同社報導，去年11月日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平舉行領袖會談，兩人都同意中日兩國要建立「具建設性且穩定的關係」。林芳正這次訪中，可能與王毅會談。此外，中日兩國政府正在磋商安排林芳正與3月就任的中國總理李強會晤。

今年是日中和平條約締結45週年，中國相當重視林芳正這次訪中之行，期待加強對話溝通。

林芳正這次訪中之行為期2天，上一次日本外務大臣訪問中國是在2019年12月。