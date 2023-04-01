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矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

▲▼大陸外交部長秦剛,日本外務大臣林芳正。（圖／路透、CFP）

▲中國外交部長秦剛將與日本外務大臣林芳正會面。（圖／路透、CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日本外務大臣林芳正4月1日至2日間出訪中國，並與中國外交部長秦剛進行會晤。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，林芳正此行訪中是為了「救人」，但中方好像誤解了林芳正的來意，好像非常期待通過外交會談使兩國關係有所突破。

矢板明夫在臉書發文表示，日本外相林芳正今天前往中國訪問，將與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行會談。這是自 2019 年 12 月以來，日中兩國外相時隔約 3 年零 3 個月的第一次會談。

中國和日本作為世界第二大經濟體和第三大經濟體，既是鄰國、又是重要的貿易夥伴，但兩國的外相竟然三年多都沒有見面，可以說是極其不正常的現象。

矢板明夫認為，林芳正這次去中國，不是去修復關係的，而是去救人的，他在出國前表示，將向中方提出盡快釋放在中國以間諜嫌疑被關押的日企製藥廠高管。

林芳正在日本一直被認為是親中派，日本輿論長期以來對日中外相的會談，態度十分消極。但是這一次，被對方扣下了「人質」，日本輿論一下子變得支持他訪中了。都希望他能夠不辱使命、把人救回。

矢板明夫說，但沒想到的是，中方好像誤解了林芳正的來意，因為中國外交部發言人毛寧表示，「中方重視林芳正外相的此次訪問，希望能夠共同推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。好像非常期待通過外交會談使兩國關係有所突破。

矢板明夫表示，而且，在林芳正訪中的前一天，中國國防部突然發布消息稱，「中日防務部門海空聯絡機制直通電話線路建設完成」，中方專家分析說，這是一個「中日關係正趨於改善的積極信號」，讓人不得不懷疑，中國是不是為了見林芳正一面，刻意扣留了製藥廠高管？

矢板明夫進一步分析，有意思的是，日本的經濟產業大臣西村康稔也是在林芳正訪中的前一天，突然宣布從7月起，將限制23種半導體製造設備出口，其原因是為了「防止構成軍事威脅的國家獲得日本先進技術」，雖然沒有點出中國的名字，但任何人都可以想到，日本是跟隨美國的腳步，加強了圍堵中國半導體產業的措施。

矢板明夫指出，西村康稔和松野博一、萩生田光一、世耕弘成一起，被稱為「安倍派四大接班人」，深得安倍的外交真傳，限制高端半導體設備向中國出口，是岸田內閣的既定方針，但選擇在這個時候發佈，可以說是釜底抽薪，讓林芳正和中國外交部都覺得無比難受。

矢板明夫總結，在自由民主陣營對中國的包圍網逐漸收緊之際，不向邪惡手段低頭，按部就班做自己該做的事情、尋求從正面突破解決問題，是對付邪惡政權最有效的手段。

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