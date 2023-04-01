　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

▲▼菲律賓版「時尚雜誌4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。（圖／取自菲律賓版時尚雜誌網頁vogue.ph）

▲菲律賓版「時尚雜誌4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。（圖／取自菲律賓版時尚雜誌網頁vogue.ph） 

文／中央社

菲律賓版「時尚雜誌」（Vogue Philippines）透露，4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，舫歐自少女時期在父親指導下學習拍刺（hand-tapping tattooing）後，至今一直設法精進這門藝術。

她住在卡林加省（Kalinga）山區布什卡蘭村（Buscalan），位於首都馬尼拉以北大約15小時車程。一般認為，她是菲國最年長的傳統刺青師。

拍刺是使用一根竹子和柚木刺為工具，以水和煤炭為顏料，不斷拍擊刺戳以使墨水深入皮膚而形成圖案，以往是由原住民Butbut的武士專用，如今舫歐的顧客有許多是國際遊客希望讓她刺上她拿手的幾何圖案。

菲版時尚雜誌在社群媒體貼文說：「她被譽為是她那個世代的最後一位傳統刺青師，為大量湧向布什卡蘭村的遊客刺上卡林加部落的象徵性圖案，以代表力量、勇氣和美麗。」

舫歐2017年接受美國有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）訪問時說：「（我的刺青師朋友）全都過世了，只有我還健在並繼續為人刺青。不過我並不擔心這項傳統手藝失傳，因為（我正訓練）下一代刺青師。」

在舫歐之前，時尚雜誌最年長的封面人物是英國女星茱蒂丹契（Judi Dench），她在2020年登上英國版時尚雜誌封面，時年85歲。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
黃明志唱一半「舞者突脫光」　火辣晃動「只剩三點」全場炸了
柯文哲攻蛋開唱！　罕開金口「全場反應曝光」他嘆：錢難賺
快訊／海軍士官長墜樓亡　艦指部回應了
《全明星》女星認愛德國女友！　親曝私密吻照
神秘富豪突死亡？美財政部收2100億遺產稅
張惠妹還沒唱...突急喊卡　重唱原因曝光
熊熊公開無名指對戒！　蔡尚樺虧「趁亂官宣」釣出本人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半導體大廠美光回應中國「網路安全審查」：積極溝通並全力配合

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

國際貨幣基金核准156億美元計畫　助烏克蘭復甦

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯：烏克蘭願意當台灣的朋友

母遇害隔天！佛州鱷魚嘴裡「找到幼兒屍體」　2歲男童死因成謎

川普「偷吃A片女星」付封口費被起訴　梅蘭妮亞氣炸仍力挺

她拍太多TikTok遭解雇　曾爆料「在Meta上班很閒」爽領500萬年薪

參加葬禮後「離奇撞車」4親人全丟命！　她一天連喪5親崩潰

美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

半導體大廠美光回應中國「網路安全審查」：積極溝通並全力配合

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

國際貨幣基金核准156億美元計畫　助烏克蘭復甦

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯：烏克蘭願意當台灣的朋友

母遇害隔天！佛州鱷魚嘴裡「找到幼兒屍體」　2歲男童死因成謎

川普「偷吃A片女星」付封口費被起訴　梅蘭妮亞氣炸仍力挺

她拍太多TikTok遭解雇　曾爆料「在Meta上班很閒」爽領500萬年薪

參加葬禮後「離奇撞車」4親人全丟命！　她一天連喪5親崩潰

美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

少女結束派對遭縱火焚身！　命喪「回家之路」曝屍路邊

深夜傳「低頻噪音」涵蓋汐止炸2小時！當地人崩潰：要神經耗弱了

《悲情城市》闊別33年！重返香港大銀幕　「千人座席」影廳上映秒殺

半導體大廠美光回應中國「網路安全審查」：積極溝通並全力配合

柯文哲真的攻蛋開唱！　罕開金口「全場反應曝光」他嘆：錢難賺

大咖天后唱一半...4猛男掉出「超級巨根」！震撼畫面曝...萬人看呆

《窒友梅根》票房大賺14倍！　導演曝梅根獨特魅力：人們就是喜歡她

海軍1名徐姓士官長今墜樓身亡　艦指部不捨：全力協助處理後事

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

國際熱門新聞

洗澡別刷牙！牙醫提3關鍵：細菌都被「刷進口腔」

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

拍IG影片「假死」　男子溺水掙扎被當演戲喪命

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯

全球第一槍！義大利禁用ChatGPT

乘客苦等換腎3年　Uber司機果斷捐給他

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」　乘客傻眼

外師揉捏女高中生胸部！上課中「雙手伸進內衣」

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

即／川普被起訴「30項刑事指控」

日男童跟媽媽賞櫻走丟！　隔日陳屍河川

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

更多熱門

相關新聞

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

馬來西亞柔佛州發生一起恐怖車禍，4名親人出席葬禮後乘車離開，沒想到途中轎車突然失控發生車禍，其中3人當場死亡，另1人送醫後仍宣告不治。家屬一天內送走多名親人，傷心欲絕。

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

新加坡閃電咖啡即日退出台灣　結束登台2年時光

新加坡閃電咖啡即日退出台灣　結束登台2年時光

印度法官請ChatGPT協助審謀殺案

印度法官請ChatGPT協助審謀殺案

把不到正妹　男竟「性侵」她的機車

把不到正妹　男竟「性侵」她的機車

關鍵字：

菲律賓刺青師Apo Whang-Od東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

本土劇女星爬山「穿超辣」！

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

阿嬤插隊！她嗆「快死掉也須排隊」司機再補2刀

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

更多

最夯影音

更多
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面