美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

▲美國中部近日遭強烈龍捲風侵襲,有6個州發布超過50個龍捲風警報。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國中部近日遭強烈龍捲風侵襲,有6個州發布超過50個龍捲風警報,目前已知至少造成5人死亡。伊利諾州一處音樂會場地遭遇龍捲風襲擊時,有260人正在屋內觀賞表演,當時整個屋頂被掀翻倒塌,造成至少1人死亡、5人重傷。

綜合外媒報導,伊利諾州貝爾維迪爾(Belvidere)3月31日遭龍捲風襲擊,位於當地的阿波羅劇院(Apollo Theater)當時正由一支重金屬樂隊進行演出,現場聚集260名聽眾,結果該棟建築的屋頂直接被龍捲風先翻倒塌,多人被困在廢墟之下。

▲伊利諾州一處音樂會場地遭遇龍捲風襲擊。(圖/達志影像/美聯社)



目前已有1人確認死亡,另有28人送往醫院急救,其中5人重傷、18人傷勢中等,其餘5人則是輕傷。

美國中部的龍捲風災情目前已造成5人死亡,包含阿肯色州3人、伊利諾州1人,以及印地安納州2人。位於阿肯色州的小石城(Little Rock)災情相當慘重,許多樹木和房屋被摧毀,該州與密蘇里州已宣布進入緊急狀態。

CNN消息指出,根據美國風暴預測中心數據,美國中部6個州在3月31日晚間出現超過50起龍捲風,數個航班被迫取消或延誤。此外,自1日清晨至今美國10個州有超過45萬戶停電,其中印地安納州最為嚴重,有9.9萬戶家庭和企業無電可用。

JUST IN: Massive tornado RIPPING THROUGH Little Rock, Arkansas..



RESIDENTS SHOULD SEEK SHELTER IMMEDIATELY..



pic.twitter.com/ueuC2yuCe1 — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 31, 2023