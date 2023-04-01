美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

▲美國中部近日遭強烈龍捲風侵襲，有6個州發布超過50個龍捲風警報。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國中部近日遭強烈龍捲風侵襲，有6個州發布超過50個龍捲風警報，目前已知至少造成5人死亡。伊利諾州一處音樂會場地遭遇龍捲風襲擊時，有260人正在屋內觀賞表演，當時整個屋頂被掀翻倒塌，造成至少1人死亡、5人重傷。

綜合外媒報導，伊利諾州貝爾維迪爾（Belvidere）3月31日遭龍捲風襲擊，位於當地的阿波羅劇院（Apollo Theater）當時正由一支重金屬樂隊進行演出，現場聚集260名聽眾，結果該棟建築的屋頂直接被龍捲風先翻倒塌，多人被困在廢墟之下。

▲伊利諾州一處音樂會場地遭遇龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



目前已有1人確認死亡，另有28人送往醫院急救，其中5人重傷、18人傷勢中等，其餘5人則是輕傷。

美國中部的龍捲風災情目前已造成5人死亡，包含阿肯色州3人、伊利諾州1人，以及印地安納州2人。位於阿肯色州的小石城（Little Rock）災情相當慘重，許多樹木和房屋被摧毀，該州與密蘇里州已宣布進入緊急狀態。

CNN消息指出，根據美國風暴預測中心數據，美國中部6個州在3月31日晚間出現超過50起龍捲風，數個航班被迫取消或延誤。此外，自1日清晨至今美國10個州有超過45萬戶停電，其中印地安納州最為嚴重，有9.9萬戶家庭和企業無電可用。

JUST IN: Massive tornado RIPPING THROUGH Little Rock, Arkansas..



RESIDENTS SHOULD SEEK SHELTER IMMEDIATELY..



pic.twitter.com/ueuC2yuCe1 — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 31, 2023