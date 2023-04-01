野戰到天亮！「公園狂啪女友」影片瘋傳　男被捕喊：沒錢開房

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷一處公園上演活春宮，光天化日下一對男女忘情交纏，令路過民眾當場傻眼。男主角被捕後辯稱，因沒錢開房間才會選在這裡約會，兩人甚至從前晚徹夜交歡到早上，被控公然猥褻，不過最終僅罰款200泰銖（約新台幣180元）。

▲ Karun和女友在公園徹夜做愛到天亮。（圖／翻攝自臉書）

綜合Thaiger、Sanook等報導，這對男女3月30日被目睹在曼谷蒲美蓬第二大橋（Bhumibol Bridge）下的公園野戰，65歲民眾Tawee拍下這段限制級畫面，影片清楚可見一名男子趴在一名女子身上。

Tawee事後受訪說明，「我當時就站在事發現場附近，發現這對情侶正在做愛。他們不該在公共場所這麼做」，「這是個公共空間，當地人和孩子都在這裡運動。他們為什麼不找個更好的地方？」

當地警方根據影片中男子身上的衣物，當天稍晚在附近逮捕一名42歲男子Karun。他起初否認公然性行為，稱他只是和女友躺著放鬆，但看過影片後不得不承認，辯稱因為沒錢開房間，才會和女友約在橋下見面。

Karun說明，他和20歲女友相識已久，但認真交往僅有1至2個月，經常在附近約會，事發當天午夜就和女友見面，徹夜做愛到早上，下午醒來時女友卻已不在身邊，便騎車四處找人，找到一半被警方逮個正著。

Karun被控公然猥褻及騷擾，違反泰國刑法第397條，最高可罰款5000泰銖（約新台幣4480），不過幸運只被罰200泰銖。