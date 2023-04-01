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巴西運動員騎車時吞下蜜蜂！　「整隻卡喉嚨」引發過敏性休克亡

▲▼蜜蜂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雷斯騎車時不慎吞下一隻蜜蜂導致過敏性休克死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名職業輕艇選手3月初在騎腳踏車時，有一隻蜜蜂不慎飛進他的喉嚨裡，導致他出現嚴重過敏反應。由於他騎車的位置偏遠，救護車花了20分鐘才抵達，緊急送醫後仍因病情惡化宣告不治。

根據《紐約郵報》報導，現年43歲的雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）是巴西職業輕艇選手，他3月2日在亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）納塔爾海灘（Ponta Negra Beach）騎腳踏車時，發生了一場離奇意外，有一隻蜜蜂在他騎車時直接飛進他的喉嚨裡，隨後不久他就出現過敏性休克。

雷斯的妹妹表示，由於事發地點偏遠，哥哥被迫等了20分鐘才有救援抵達，而他的病情也在這段時間迅速惡化，「沒有任何幫助、沒有醫療中心，附近也沒有醫院，最好的狀況就是有一個消防單位，但沒有醫生值班。」

消防人員先抵達後試圖進行搶救，直到醫護人員趕到將雷斯送往5英里外的醫院，最後轉到加護病房，但不幸的是，雷斯仍在3月30日去世。

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