8人陳屍河中「含2兒童」！美加邊境偷渡悲歌　船夫失蹤搜索中

▲ 搜救人員持續在聖羅倫斯河尋找罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美加邊境移民悲歌重演，8名死者被發現陳屍於聖羅倫斯河（St. Lawrence River），試圖從加拿大非法入境美國時不幸身亡，包括2名兒童，官員仍在尋找失蹤的船夫。

BBC報導，警用直升機近日在聖羅倫斯河發現8具移民遺體，死者包括2個分別來自羅馬尼亞及印度的家庭。官員仍在附近尋找失蹤的30歲船夫奧克斯（Casey Oakes），目前不清楚他和死者有何關係。

警方說明，第一具遺體於當地時間約下午5時被發現，地點在美加邊境之間的原住民族莫霍克人（Mohawk）土地，阿克維薩斯涅地區（Akwesasne）的沼澤中，並在附近找到其他遺體，包括6名成人及2名兒童，其中1人不滿3歲，持加拿大護照，另一名兒童也是加國公民。

莫霍克警察局副局長歐布萊恩（Lee-Ann O'Brien）說明，據信死者試圖從加拿大非法進入美國，但3月29日晚間該地區天氣狀況非常惡劣。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對此表示，「這樣的情況令人心碎。我們必須正確了解發生什麼事、是如何發生，並盡我們所能將這種情形重演的可能性降到最低。」