搭Uber救他一命！載到洗腎乘客「苦等移植3年」　司機果斷捐給他

▲ 萊茨（左）和蘇米爾（右）開心合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐澤西州一名洗腎患者有天搭上Uber，一路上和司機相談甚歡，而司機得知他苦等腎臟移植已長達3年，竟馬上決定捐腎給他，更神奇的是兩人血型和組織都互相匹配，近日移植手術宣告成功，沒想到一趟30分鐘的車程竟讓他重獲新生。

根據《紐約郵報》，71歲男子蘇米爾（Bill Sumiel）2021年10月30日在德拉瓦州紐華克（Newark）一家洗腎中心搭上33歲退伍軍人萊茨（Tim Letts）駕駛的Uber，回到他在紐澤西州沙連（Salem）的家，兩人很快就在車上聊開。

蘇米爾提到，「我在車上向他訴說我的處境，回家路上全程都在聊天，慢慢成為朋友。」萊茨還告訴他，「我想一定是上帝讓你坐上我的車。」

約30分鐘的車程裡，萊茨得知蘇米爾迫切需要換腎，已經苦等3年多，竟衝動提議捐出自己的一顆腎臟，並要蘇米爾記下自己的聯絡方式。萊茨後來也說到做到，到醫院接受檢查，發現血型和組織都和蘇米爾互相匹配。

對萊茨來說，做出捐腎的決定並不難。他受訪回憶與蘇米爾初遇當時，稱自己被對方的真誠所鼓舞，「他很快樂。他很善良，你看得出他很痛苦，但他沒有表現出來。」而萊茨不希望日後因為沒能幫助蘇米爾而後悔，「好人需要好人的支持，如果你不願意站在另一個好人身邊，就不要自稱是好人。」

二人偶遇近2年後完成移植手術，結果非常成功，蘇米爾幾乎能夠過上和正常人一樣的生活，將這顆腎視為他生命中的禮物，對此感到非常幸運，也更加相信奇蹟的存在。萊茨手術後則搬到德國，但仍與蘇米爾保持聯絡，將是彼此一輩子的朋友。