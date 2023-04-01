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有罪還能選總統？川普「付封口費」遭起訴　關鍵問題一次看

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普因涉嫌在2016年競選總統期間支付婚外情封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），成為美國史上首位遭刑事起訴的現任或卸任總統。《ETtoday新聞雲》也整理出川普遭起訴的關鍵問題。

川普為何被起訴？

曼哈頓地區檢察官辦公室指出，川普於2016年10月競選總統期間，要求私人律師柯恩（Michael Cohen）支付A片女星丹尼爾斯13萬美元（約台幣396萬元）封口費，而川普被控在帳面紀錄上將這筆款項算作法律費用，涉嫌作假帳被起訴。

川普在起訴書中面臨30多項與商業詐欺有關的指控，預計於當地時間4日在曼哈頓刑事法庭受審。目前川普否認知道這筆錢的存在。

會出現哪些指控？

CNN指出，調查目標將是向丹尼爾斯支付的款項，以及川普集團向柯恩支付的費用。

據了解，川普集團的高階主管批准向柯恩支付總計42萬美元（約台幣1300萬元）的款項，包含13萬美元的封口費、納稅金額和給柯恩的獎金。關鍵在於，該公司在其內部帳本中，將這筆錢列為法律費用。

事實上封口費本身並不違法，但檢察官考慮指控川普偽造商業紀錄，而在紐約州偽造商業紀錄屬於犯罪。檢察官考慮以一級偽造商業紀錄的罪名起訴川普；在這種情況下，川普也有向選民隱瞞自己婚外情的意圖，同樣可能違反選舉法。

▲▼反對川普的群眾在曼哈頓川普大廈前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲反對川普的群眾在曼哈頓川普大廈前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

川普如何回應？

與川普交談過的匿名消息人士透露，川普本人對於大陪審團的決定感到猝不及防，因為他起初認為可能會在數周或更久以後才會被起訴。

川普3月30日在聲明中稱，這完全是一種政治迫害，「美國人民清楚地意識到激進的左翼民主黨人在做什麼，每個人都能看到，所以我們的黨會因為團結而強大，我們要先擊敗曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），然後再擊敗拜登，我們將把這些狡詐的民主黨人趕出辦公室，這樣我們就能讓美國再次偉大。」

川普接下來會發生什麼事？

川普預計於當地時間4日在曼哈頓刑事法庭受審。知情人士表示，目前人在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的川普打算在周一動身前往紐約，在川普大廈（Trump Tower）過夜後向當局投案，但他待在紐約期間將不會舉行記者會或發表公開談話。

川普是否會被逮捕或坐牢？

川普代表律師納科利斯（Susan Necheles）表示，被告會在傳喚到庭時得知起訴內容與自己所面臨的指控；通常會提出抗辯，然後由法官決定被告是否可保釋或羈押。

儘管川普貴為前總統，但仍需經歷面臨指控時的相關程序，包含拍攝大頭照、按壓指紋等流程；至於面臨監禁、交保或出入境限制，則須等待法院判決。

川普能否繼續參選下任總統？

根據美國法律規定，美國總統參選人只需符合「在美國出生、超過35歲、於美國定居14年以上」這3個資格，因此即便川普被定罪關押，仍可以繼續參選總統。

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