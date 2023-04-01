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川普將於台灣時間5日凌晨出庭受審　1關鍵「不用戴手銬」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普估計美東時間下周二下午將現身紐約曼哈頓刑事法院受審，但出庭時將不會被上銬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）付封口費，遭紐約曼哈頓大陪審團以刑事罪名起訴，開美國歷任總統先例。據川普代表律師表示，此案初步定於當地時間4日下午（台灣時間5日凌晨）開庭，但由於川普主動向檢方投案，預計將不會被上銬。

根據紐約時報報導，曼哈頓下城刑事法院周邊已經開始豎立起金屬路障，川普估計在美國特勤局（Secret Service）的保護下，可能於美東時間周二（4日）步入法院接受州法官提審。知情人士表示，目前人在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的川普打算在周一動身前往紐約，在川普大廈（Trump Tower）過夜後向當局投案，但他待在紐約期間將不會舉行記者會或發表公開談話。

▲▼川普成為美國首位面臨刑事指控的總統。（圖／路透）

▲川普成為美國首位面臨刑事指控的現任或卸任總統。（圖／路透）

據衛報指出，川普代表律師之一的塔科皮納（Joe Tacopina）受訪表示，川普透過媒體得知自己被起訴的消息後感到震驚，但他將不會接受認罪協議，「我們會去那裡，在某個時候去見法官，進行無罪辯護。」塔科皮納也說，他從檢方那裡得知，川普下周投案時將不會被戴上手銬。通常只有具逃跑或安全風險的嫌犯才會上銬。

塔科皮納補充，川普被提審期間，法院進出人員都將進行嚴格控管，因為外界擔心，這次史無前例地逮捕一位美國前總統可能會引發騷亂，而紐約當局不會允許這「演變成一場馬戲團（become a circus）」。紐時指出，數十名記者與攝影組已經在對街駐紮據點，20名法院工作人員站在門口監視街頭狀況。

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