義大利開全球第一槍！因隱私疑慮「禁用ChatGPT」　限20天改善

▲人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心衍生相關疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

去年11月聊天機器人ChatGPT問世，因它擁有如百科全書的資料庫並能與人類自然對話，在全球掀起一波熱潮。不過，義大利數據保護局3月31日宣布，因ChatGPT存有隱私疑慮，將暫時限制OpenAI處理義大利用戶資料並進行調查，這也是全球第一起有主管機關封鎖ChatGPT的案例。

根據《CNN》報導，義大利數據保護局（GDPR）表示，OpenAI在訓練AI演算法的過程中，會大規模收集和處理用戶的個人數據，但目前並沒有法律支持此項行為。另外，ChatGPT也缺乏年齡驗證的機制，因此孩童在使用該程式時，可能會接收到不適合其年齡認知程度的回答。

數據保護局也透露，ChatGPT在今年3月20日就曾發生資料外洩事件，因此他們決定立即禁止ChatGPT在義大利的使用，直到OpenAI符合當地隱私規定為止，若在20天內未有改善，OpenAI恐面臨高達2080萬歐元（約新台幣6億8千萬元），或其全球年營業額4％的罰款。

ChatGPT是一種由OpenAI公司開發的人工智慧聊天機器人，它可以與用戶進行交互對話，並根據用戶的問題提供回答。這種技術已經被應用於各個領域，例如客戶服務、語言翻譯和自然語言處理等。

事實上，歐洲刑警組織（Europol）3月27日就曾表達對ChatGPT等先進AI倫理與法律的擔憂，警告犯罪者恐不當使用AI來犯案，包括網路釣魚攻擊、散布虛假訊息、網路犯罪等。