　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭400日紀念「布查慘案」　芬蘭入北約全數同意

▲▼澤倫斯基到基輔周邊城鎮布查（Bucha）視察，認定俄軍行為就是種族屠殺。（圖／路透）

▲烏克蘭紀念去年發生的布查鎮慘案，總統澤倫斯基表示絕不會原諒俄軍暴行。圖為澤倫斯基去年親訪布查鎮。（圖／路透）

文／中央社

俄烏戰爭31日邁入第400天，烏克蘭紀念去年發生的布查鎮慘案，總統澤倫斯基稱絕不會原諒俄軍暴行。另一方面，土耳其同意芬蘭加入北約，意味芬蘭入盟已獲全數會員國同意。

●布查鎮慘案一週年 澤倫斯基：烏克蘭永不原諒
 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）31日表示，烏克蘭「永遠不會原諒」俄羅斯軍隊占領布查鎮（Bucha），一年前布查鎮成為俄軍犯下戰爭罪行的象徵之地。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄國軍隊入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮。

法新社記者去年4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少20具身著平民服飾的死者遺體，其中一些人的雙手還被反綁在背後。

烏克蘭檢方指出，俄軍在布查鎮周邊殺害大約1400位平民，他們已經確定涉案的數十名俄國軍人身份。

澤倫斯基31日在社群媒體發布聲明表示：「我們永遠不會原諒，我們會懲罰每一個凶手。」

●控美記者從事情蒐活動 俄羅斯與西方緊張升溫
 俄烏戰爭31日邁入第400天，隨著北大西洋公約組織（NATO）就要將芬蘭納為成員國，加劇莫斯科當局和西方國家之間的緊張關係，俄羅斯指控一名美國記者從事情蒐活動。

烏克蘭總統澤倫斯基在影片談話中提到，自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國家在這400天的抵抗中走過「了不起的路」。

他說：「烏克蘭將在前線拿下勝利，我們不會讓俄國在我們的土地上留下任何一丁點痕跡，也不會讓任何敵人不受懲罰。我們正為這方面的消息做準備。」澤倫斯基並未對細節多加著墨，但烏克蘭一直計劃要發動反攻。

31日稍早，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）否認俄國對該報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的指控，並要求立即釋放他。克里姆林宮表示，格什科維奇是被「當場逮獲」，但並未提供文件或影片佐證。

白宮譴責俄方行徑，並呼籲住在俄國或到俄國旅行的美國公民盡快離開當地。

●芬蘭加入北約獲全部會員國同意 最快下週完成程序
 俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。

土耳其國會議員無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）兩週前已公開支持此案。申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。官員們預期這項程序下週就能完成。

▲▼俄羅斯總統普丁主持視訊會議，提及俄烏邊境的俄羅斯人民遭遇砲擊，失去家園。（圖／路透）

▲普丁簽署例行春季徵兵令，召集14.7萬公民服役。（圖／路透）

●普丁簽署例行春季徵兵令 召集14.7萬公民服役
 俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）報導，俄國總統普丁簽署一項例行的春季徵兵令，徵召14萬7000名公民服法定兵役。

普丁去年9月簽署秋季徵兵令，徵集12萬名公民服法定兵役。當時，塔斯社引述俄羅斯國防部的說法報導，徵兵與「特別軍事行動」無關。俄羅斯官方以「特別軍事行動」來稱呼入侵烏克蘭的戰爭。

俄羅斯所有18至27歲男子都必須服一年兵役，或在高等教育期間接受同等培訓。塔斯社提到，近年來，每次春秋兩季徵召平均可徵得約13萬人。

俄羅斯軍隊部分以徵兵制為主。俄國政府一再表示，不會派徵召來的士兵到烏克蘭作戰，只有專業新兵才會參戰。普丁計劃將俄軍規模增加到150萬人，並在未來數年將徵兵年齡提高到21至30歲。

根據克里姆林宮網站發布的聲明，春季徵兵將從4月1日開始至6月15日結束。

●俄國想以糧食向北韓換軍火 白宮：已掌握情資
 白宮表示，美國已經掌握新情資，俄羅斯正在另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助作為交換，從北韓那裡獲得武器。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們持續關切北韓會對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動提供另外的支持。」

「我們已掌握新情資，俄羅斯正在積極尋求從北韓那裡取得額外的軍火。」

柯比指出：「我們也獲悉俄羅斯正在尋求在北韓派駐代表團，且俄羅斯正尋求提供北韓糧食以交換軍火。」

他指出，北韓與俄羅斯之間的任何軍火交易均違反聯合國安理會的一系列決議。

●為俄羅斯購得北韓武器牽線 斯洛伐克男遭美國制裁
 美國表示已對一名斯洛伐克籍男子實施制裁，因為這名男子試圖安排向俄羅斯出售20多款北韓武器和彈藥，以幫助俄方補充在與烏克蘭的戰爭中折損的軍事裝備。

美國財政部在一份聲明中表示，財政部已對名為馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）的斯洛伐克人實施制裁，因為此人「企圖直接或間接向北韓進出口或再出口武器或相關材料」。

財政部指出，在2022年底到2023年初這段期間，馬克爾季切夫與北韓官員合作，為俄羅斯取得超過20種武器和彈藥，以交換商用飛機、原物料和商品等物資送往北韓。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科 ( Alexander Lukashenko)2023年2月16日在首都明斯克舉行新聞發布會。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／路透）

●白俄總統籲烏俄和談 宣稱第三次世界大戰迫在眉睫
 白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）呼籲，烏克蘭與俄羅斯政府應在「沒有先決條件」的情況下展開談判，並在烏克蘭「休戰」。

魯卡申柯是白俄強人總統，並且是俄羅斯當局的親密盟友。他在對全國發表演說時表示：「我將冒險建議終止敵對行動…宣布休戰。」

魯卡申柯也指出：「所有的領土、重建、安全及其他議題，可以且應該在沒有先決條件的情況下於談判桌上解決。」

此外，魯卡申柯還聲稱，西方對烏克蘭政府的支持，導致烏國爆發核戰的可能性增加。

他指稱：「由於美國及其衛星國的行動，一場全面戰爭已經在（烏克蘭）爆發…涉及核武的第三次世界大戰迫在眉睫。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
雨會更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐
普發6000元！中華郵政宣布提早「這天入帳」
8公股銀行將發6000元！　逾百萬幸運兒可拿到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反制美國？　中國對「美光產品」啟動網路安全審查

俄烏戰爭400日紀念「布查慘案」　芬蘭入北約全數同意

國際火線／《西線無戰事》得奧斯卡，俄烏戰爭照樣打

日本缺蛋3月蛋價創42年新高　18間連鎖餐廳停賣蛋料理

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

快訊／川普被起訴「30項罪名」　美國卸任總統史上首遭刑事指控

白俄總統籲烏俄和談　宣稱「第三次世界大戰」在爆發邊緣

麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」！毯子一掉她瞬間全裸　乘客看傻眼

BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

排果皮是真的！六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

六月手機遭兒子「破解密碼」　「刷一萬儲值遊戲」嘆：每天諜對諜

韓知名烤腸！BTS也來過　炫技抓火球下秒整鍋燃燒

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

反制美國？　中國對「美光產品」啟動網路安全審查

俄烏戰爭400日紀念「布查慘案」　芬蘭入北約全數同意

國際火線／《西線無戰事》得奧斯卡，俄烏戰爭照樣打

日本缺蛋3月蛋價創42年新高　18間連鎖餐廳停賣蛋料理

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

快訊／川普被起訴「30項罪名」　美國卸任總統史上首遭刑事指控

白俄總統籲烏俄和談　宣稱「第三次世界大戰」在爆發邊緣

麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」！毯子一掉她瞬間全裸　乘客看傻眼

BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

芬蘭加入北約可強化歐洲安全　對普丁形成打擊

IEAT加拿大姊妹會愛德蒙頓聯盟首次來訪　開啟台加合作新契機

峮峮「炸裂應援」紅到甲子園真變世界名曲　日媒分析關鍵原因

旺！旺！旺！　全聯六甲店及統一超商P7廠門市開百萬雲端專屬獎

騎車花45元加油「發票中千萬」！獎落這縣市　他買20元綠茶也中獎

企業都錯了！　學者：減碳不是在做善事，而是排放者的責任與義務

快訊／王文宗疑涉88槍案「70萬交保」　限制住居8個月

KAWASAKI「白牌王者」ZX-25R SE開賣！採並列四缸狂榨49匹馬力

比草仔粿還狂！一沐日3杯「台灣新口味」曝光　粉絲大崩潰

反制美國？　中國對「美光產品」啟動網路安全審查

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」　乘客傻眼

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

即／川普被起訴「30項刑事指控」

索尼微軟任天堂都不參加　2023年E3電玩展取消

西線無戰事得奧斯卡，俄烏戰爭照樣打

日本缺蛋　18間連鎖餐廳停賣蛋料理

俄烏戰爭400日紀念布查慘案　芬蘭入北約全數同意

反制美國？ 中國對美光產品啟動網路安全審查

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

全斗煥孫下跪道歉！稱爺爺是「光州屠夫」

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊

把不到正妹　男竟「性侵」她的機車

更多熱門

相關新聞

西線無戰事得奧斯卡，俄烏戰爭照樣打

西線無戰事得奧斯卡，俄烏戰爭照樣打

片名《西線無戰事》其實饒富諷刺意味，因為士兵幾乎都全部被「打掛了」，戰場上當然是「惦惦的」無代誌。戰爭，沒有最慘，只有更慘。俄烏戰爭開打至今一年多，兩軍已逐漸陷入僵持狀態；這很容易讓人聯想到一戰時中後期的西線戰場。《西線無戰事》的上映和得獎，是否會為強權領袖們帶來警惕的訊息？

白俄：如果西方透過波蘭入侵　將用核武自衛

白俄：如果西方透過波蘭入侵　將用核武自衛

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

白俄總統籲烏俄和談：三戰在爆發邊緣

白俄總統籲烏俄和談：三戰在爆發邊緣

TikTok吃光電力　衝擊供烏軍火

TikTok吃光電力　衝擊供烏軍火

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

女看五月天回家！捷運內喘不過氣命危

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

大腸癌7徵兆細節曝光！　醫憂「最後1種」很可怕

定存4400萬　想領才知要等82年

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

快訊／8公股銀行明發6000元　逾百萬幸運兒可拿到

中信銀宣布「提前發6千」　最快入帳時間曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面