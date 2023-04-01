俄烏戰爭400日紀念「布查慘案」　芬蘭入北約全數同意

▲烏克蘭紀念去年發生的布查鎮慘案，總統澤倫斯基表示絕不會原諒俄軍暴行。圖為澤倫斯基去年親訪布查鎮。（圖／路透）



文／中央社

俄烏戰爭31日邁入第400天，烏克蘭紀念去年發生的布查鎮慘案，總統澤倫斯基稱絕不會原諒俄軍暴行。另一方面，土耳其同意芬蘭加入北約，意味芬蘭入盟已獲全數會員國同意。

●布查鎮慘案一週年 澤倫斯基：烏克蘭永不原諒

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）31日表示，烏克蘭「永遠不會原諒」俄羅斯軍隊占領布查鎮（Bucha），一年前布查鎮成為俄軍犯下戰爭罪行的象徵之地。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄國軍隊入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮。

法新社記者去年4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少20具身著平民服飾的死者遺體，其中一些人的雙手還被反綁在背後。

烏克蘭檢方指出，俄軍在布查鎮周邊殺害大約1400位平民，他們已經確定涉案的數十名俄國軍人身份。

澤倫斯基31日在社群媒體發布聲明表示：「我們永遠不會原諒，我們會懲罰每一個凶手。」

●控美記者從事情蒐活動 俄羅斯與西方緊張升溫

俄烏戰爭31日邁入第400天，隨著北大西洋公約組織（NATO）就要將芬蘭納為成員國，加劇莫斯科當局和西方國家之間的緊張關係，俄羅斯指控一名美國記者從事情蒐活動。

烏克蘭總統澤倫斯基在影片談話中提到，自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國家在這400天的抵抗中走過「了不起的路」。

他說：「烏克蘭將在前線拿下勝利，我們不會讓俄國在我們的土地上留下任何一丁點痕跡，也不會讓任何敵人不受懲罰。我們正為這方面的消息做準備。」澤倫斯基並未對細節多加著墨，但烏克蘭一直計劃要發動反攻。

31日稍早，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）否認俄國對該報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的指控，並要求立即釋放他。克里姆林宮表示，格什科維奇是被「當場逮獲」，但並未提供文件或影片佐證。

白宮譴責俄方行徑，並呼籲住在俄國或到俄國旅行的美國公民盡快離開當地。

●芬蘭加入北約獲全部會員國同意 最快下週完成程序

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。

土耳其國會議員無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）兩週前已公開支持此案。申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。官員們預期這項程序下週就能完成。

▲普丁簽署例行春季徵兵令，召集14.7萬公民服役。（圖／路透）



●普丁簽署例行春季徵兵令 召集14.7萬公民服役

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）報導，俄國總統普丁簽署一項例行的春季徵兵令，徵召14萬7000名公民服法定兵役。

普丁去年9月簽署秋季徵兵令，徵集12萬名公民服法定兵役。當時，塔斯社引述俄羅斯國防部的說法報導，徵兵與「特別軍事行動」無關。俄羅斯官方以「特別軍事行動」來稱呼入侵烏克蘭的戰爭。

俄羅斯所有18至27歲男子都必須服一年兵役，或在高等教育期間接受同等培訓。塔斯社提到，近年來，每次春秋兩季徵召平均可徵得約13萬人。

俄羅斯軍隊部分以徵兵制為主。俄國政府一再表示，不會派徵召來的士兵到烏克蘭作戰，只有專業新兵才會參戰。普丁計劃將俄軍規模增加到150萬人，並在未來數年將徵兵年齡提高到21至30歲。

根據克里姆林宮網站發布的聲明，春季徵兵將從4月1日開始至6月15日結束。

●俄國想以糧食向北韓換軍火 白宮：已掌握情資

白宮表示，美國已經掌握新情資，俄羅斯正在另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助作為交換，從北韓那裡獲得武器。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們持續關切北韓會對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動提供另外的支持。」

「我們已掌握新情資，俄羅斯正在積極尋求從北韓那裡取得額外的軍火。」

柯比指出：「我們也獲悉俄羅斯正在尋求在北韓派駐代表團，且俄羅斯正尋求提供北韓糧食以交換軍火。」

他指出，北韓與俄羅斯之間的任何軍火交易均違反聯合國安理會的一系列決議。

●為俄羅斯購得北韓武器牽線 斯洛伐克男遭美國制裁

美國表示已對一名斯洛伐克籍男子實施制裁，因為這名男子試圖安排向俄羅斯出售20多款北韓武器和彈藥，以幫助俄方補充在與烏克蘭的戰爭中折損的軍事裝備。

美國財政部在一份聲明中表示，財政部已對名為馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）的斯洛伐克人實施制裁，因為此人「企圖直接或間接向北韓進出口或再出口武器或相關材料」。

財政部指出，在2022年底到2023年初這段期間，馬克爾季切夫與北韓官員合作，為俄羅斯取得超過20種武器和彈藥，以交換商用飛機、原物料和商品等物資送往北韓。

▲白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／路透）



●白俄總統籲烏俄和談 宣稱第三次世界大戰迫在眉睫

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）呼籲，烏克蘭與俄羅斯政府應在「沒有先決條件」的情況下展開談判，並在烏克蘭「休戰」。

魯卡申柯是白俄強人總統，並且是俄羅斯當局的親密盟友。他在對全國發表演說時表示：「我將冒險建議終止敵對行動…宣布休戰。」

魯卡申柯也指出：「所有的領土、重建、安全及其他議題，可以且應該在沒有先決條件的情況下於談判桌上解決。」

此外，魯卡申柯還聲稱，西方對烏克蘭政府的支持，導致烏國爆發核戰的可能性增加。

他指稱：「由於美國及其衛星國的行動，一場全面戰爭已經在（烏克蘭）爆發…涉及核武的第三次世界大戰迫在眉睫。」