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日本缺蛋3月蛋價創42年新高　18間連鎖餐廳停賣蛋料理

日本缺蛋3月蛋價創42年新高　直接衝擊18間連鎖餐廳停賣蛋料理

▲受到禽流感與飼料影響，缺蛋之外蛋價也飆高。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台灣出現雞蛋荒，需要從世界各國進口雞蛋來滿足民生必需，鄰國日韓也出現這樣的狀況，韓國也引進國外雞蛋救急，而日本則是雞蛋批發價創歷史新高，比年均高出70％，日媒也公開主因為禽流感，加上飼料價格居高不下、民生供應緊張，也讓雞蛋蛋價出現明顯漲幅。

據《日本農報》報導，3月日雞蛋的批發價格創歷史新高，達到每公斤343元日幣（約台幣78元），而這個價格比一月份多了148元日幣，也是1981年來最高。原因為全國各地零星爆發禽流感疫情，造成雞蛋量供不應求。一項調查顯示，2023年100家主要上市餐飲公司中，至少有18家大型連鎖餐廳，暫停或停止銷售雞蛋料理。

以家庭餐廳、烏龍麵餐廳等大型連鎖店為主，使用雞蛋製品的菜單也受到較大影響。由於很多產蛋母雞已經被撲殺，專家也認為無法預見雞蛋供應的正常化，雞蛋價格飆升和短缺，雞蛋菜單有可能隨時被暫停，愛吃蛋的日本人也恐因缺蛋，造成食品價格跟著漲幅。

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