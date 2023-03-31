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索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

電玩界年度盛事E3實體展覽已連續取消好幾年。（翻攝自E3推特）

▲電玩界年度盛事E3實體展覽已連續取消好幾年。（翻攝自E3推特）

圖文／鏡週刊

過去幾年受到COVID-19疫情影響，電玩界年度盛事E3（Electronic Entertainment Expo）實體展覽已連續取消好幾年，沒想到就在展覽準備「復出」之際，索尼、微軟、任天堂等大咖廠商都相繼宣布不會以任何身分參加此展覽，E3今（31）日突然釋出公告，宣布取消2023年的實體及線上活動。

今年E3實體展覽預計於6月13開跑，一直持續到6月16日，地點選定在洛杉磯洛杉磯會議中心，不過先前就有報導指出，索尼、微軟、任天堂等大咖廠都陸續宣布，將不會以任何身分參加本屆展覽，當時就傳出E3展覽有取消的危機。

根據外媒《IGN》報導，美國娛樂軟體協會（ESA）今天透過電子郵件向成員宣布，取消2023年E3展覽的消息，內容中提到E3依舊是備受喜愛的活動及品牌，不過今年這個計畫未能引起足夠的持續利益，使他們無法展現產業的規模、實力及影響力。

此消息曝光引起全球玩家熱議，不少台灣網友也留言表示，「一堆大廠都不參展，根本就搞不起來，也只能取消」「能靠自己宣傳自己的品牌何必看E3的臉色付場地費、宣傳費」「少了三巨頭本來就玩不下去了」「E3展要正式走入歷史了嗎」。

2023年E3實體及線上展覽都已取消。（翻攝自E3推特）

▲2023年E3實體及線上展覽都已取消。（翻攝自E3推特）

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