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麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

麥卡錫在推特貼出中國地圖（右），竟包括台灣。（翻攝@SpeakerMcCarthy推特）

▲麥卡錫在推特貼出中國地圖（右），竟包括台灣。（翻攝@SpeakerMcCarthy推特）

圖文／鏡週刊

蔡英文總統出訪中美洲友邦，外傳將在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。不過，麥卡錫近日在推特貼出一張中國地圖，竟將台灣涵蓋在內，令網友看了傻眼問：「是怎樣。」

共和黨的麥卡錫29日在推特發文，宣傳共和黨的《H.R.1-降低能源成本法案》，推文寫道：「要實現電氣化經濟，就必須開採關鍵礦物資源，但現在我們依賴中國。在美國，我們要花上10年時間才能取得新礦場許可。《H.R.1-降低能源成本法案》將簡化許可流程，並加強我們的國家安全。」

麥卡錫推特貼中國地圖「竟包括台灣」　網友傻眼：是怎樣？

▲麥卡錫貼出的中國地圖竟包含台灣。（翻攝@SpeakerMcCarthy推特）

他貼出一張印有中國地圖剪影的紅色圖片，上頭寫了「中國掌控了全球90%的關鍵礦產」字樣，但中國地圖竟把台灣也涵蓋在內。

美國獨立記者Emily Schrader傻眼留言：「為什麼台灣在地圖上！！！！！！」另一名網友則說：「台灣有話要說」，有台灣網友放大地圖截圖表示：「這是怎樣？」還有人狠酸：「我不知道共和黨認為台灣是中國的一部分，但謝謝你讓我們知道喔。」

網友抗議這張中國地圖包括台灣。（翻攝@SpeakerMcCarthy推特）
網友抗議這張中國地圖包括台灣。（翻攝@SpeakerMcCarthy推特）

總統蔡英文29日展開為期10天的「民主伙伴共榮之旅」，外界猜測，她此次出訪重頭戲將是在4月5日回程時，過境洛杉磯演講，並與麥卡錫和至少20名國會議員見面。倘若成行，將是台灣總統首次在美國國土與美國眾議長會面，也將是中美自1979年建交以來，台灣總統在美國進行的最高級別面對面會晤。


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