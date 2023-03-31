成績盯太緊！日19歲男大生砍殺雙親　妹返家崩潰見2人倒血泊

▲男大生砍殺雙親，妹妹目睹爸媽倒血泊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣鳥栖市一名就讀九州大學的男大生因為不滿父親指責自己學業成績低落，因此持刀砍殺父母後逃亡。嫌犯的妹妹當天返家後，才發現父母全身多處遭砍，躺在血泊中，已經失去生命跡象。警方獲報後透過手機定位循線找到位在180公里外的男大生，並將其逮捕。

根據《福岡電視台》報導，因持刀殺害父母而被逮的19歲男大生31日已被檢方移送家庭法院。接下來若家庭法院認定少年符合刑事處分，將重新送交檢方，並與成年人一樣，重新進行刑事程序。

男大生3月9日因為與50多歲父親發生口角，因此在自家1樓持刀砍殺對方與40多歲的母親。兩人的頸部被砍，當場失去意識倒地，並因失血過多身亡。男大生犯案後隨即逃亡，而他的妹妹返家後，便看到父母全身多處傷痕、倒在血泊之中，早已沒有呼吸心跳。經調查，2名死者的身上有多道刺傷與砍傷。

警方獲報後，試圖聯繫2名死者就讀九州大學的19歲兒子，但是卻找不到人，因此透過手機定位，在事發3小時半之後，於命案現場180公里外的一間便利商店停車場找到他，而男大生也坦言砍殺父母，警方當場依殺人嫌疑將其逮捕。

警方隨後也在男大生駕駛的車輛中，發現多把刀具，初步判斷就是犯案凶器。針對殺人動機，男大生則表示，父親指責他的學業成績惹怒他，才會憤而動手。